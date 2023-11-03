Найбільший світовий перевізник Maersk скоротить 10 тисяч робочих місць

Данська судноплавна група A.P. Moller-Maersk повідомила про різке падіння прибутку та доходів у третьому кварталі та скорочення щонайменше 10 тис. робочих місць через надлишок потужностей, зростання витрат і зниження цін, що призвело до падіння її акцій.

Як пише Reuters, Maersk, яка контролює приблизно одну шосту світової контейнерної торгівлі, транспортуючи товари для великої кількості великих роздрібних торговців і компаній споживчих товарів, таких як Walmart і Nike, повідомила про більш різкий спад попиту, ніж очікували аналітики та інвестори.

Maersk, яка в січні налічувала 110 тис. співробітників, заявила, що скорочує свою робочу силу до рівня нижче 100 тис., що дасть змогу заощадити $600 млн наступного року та далі порівняно з цим роком.

Компанія зберегла свій орієнтир щодо прибутку та операційного прибутку на весь рік, але тепер очікує, що обидва вони опустяться на нижню межу діапазону.

Операційний прибуток знизився до $1,9 млрд у третьому кварталі з $10,9 млрд роком раніше. Доходи впали на 47%, до $12,1 млрд.

"Якщо четвертий квартал не принесе якихось поліпшень, то я думаю, що в 2024 році нас чекає досить складна ситуація", – заявив генеральний директор Maersk Вінсент Клерк.

За словами Клерка, негативне зростання доходів у третьому кварталі відбулося в основному в секторі роздрібної торгівлі та способу життя, особливо в Північній Америці, а також в автомобільній та технологічній галузях.

Акції групи впали на 17,5% до найнижчого рівня за останні три роки.