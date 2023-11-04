Новий рекорд: Міноборони пришвидшило передачу дронів для військових

Міністерство оборони пришвидшило передачу дронів для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

"Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ – з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес передачі військовим озброєння потребує численних узгоджень у різних відомствах, тому раніше він міг тривати тижнями або й місяцями.

Водночас завдяки ефективній співпраці між командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.

У результаті міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після його отримання.

Безпілотники для війська були закуплені за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні.

"Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників. Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує процес передачі необхідної для цього зброї", – наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, Міноборони заявило про суттєве скорочення термінів постачання зброї для військових з 1 листопада