Новий рекорд: Міноборони пришвидшило передачу дронів для військових
Міністерство оборони пришвидшило передачу дронів для українських військових.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.
"Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ – з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що процес передачі військовим озброєння потребує численних узгоджень у різних відомствах, тому раніше він міг тривати тижнями або й місяцями.
Водночас завдяки ефективній співпраці між командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.
У результаті міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після його отримання.
Безпілотники для війська були закуплені за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні.
"Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників. Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує процес передачі необхідної для цього зброї", – наголосили в міністерстві.
Як повідомлялося, Міноборони заявило про суттєве скорочення термінів постачання зброї для військових з 1 листопада
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А чому команда Міноброни не робила раніше цю "ефективну співпрацю" з цима "іншими залученими особами й установами"? Команда Міноборони тільки зараз второпала, що "процес передачі військовим озброєння" тривав "тижнями або й місяцями"?