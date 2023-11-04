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Новини
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Новий рекорд: Міноборони пришвидшило передачу дронів для військових

дрон

Міністерство оборони пришвидшило передачу дронів для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

"Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ – з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес передачі військовим озброєння потребує численних узгоджень у різних відомствах, тому раніше він міг тривати тижнями або й місяцями.

Водночас завдяки ефективній співпраці між командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.

У результаті міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після його отримання.

Безпілотники для війська були закуплені за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні.

"Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників. Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує процес передачі необхідної для цього зброї", – наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, Міноборони заявило про суттєве скорочення термінів постачання зброї для військових з 1 листопада

Автор: 

безпілотник (545) Міноборони (977) Держспецзв’язок (160) дрони (376)


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Хотілося б вірити що все дійсно так як написано. Сподіваюсь наші бійці швидко все отримають і знайдуть їм добре застусування.
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04.11.2023 12:05 Відповісти
Доки хлопці з нуля не підтвердять збільшення кількості наших дронів, доки це не підтвердить Залужний, доти все що каже ОПа чи їхній філіал МО не варте жодної уваги. ІМХО це чергова локшина на вуха... Хтось пам"ятає останні 1,5 роки, щоб МО казало правду??? Ні? Так отож.
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04.11.2023 20:03 Відповісти
Це ваша робота вхалеру мать! Рекорди вони встановлюють!
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05.11.2023 05:36 Відповісти
Черговий приклад реформ бездіяльності в Моу, під час війни від Резнікова - Тарана! А вони особисто з челяддю розброньованою, де ЗАРАЗ?
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05.11.2023 08:54 Відповісти
= процес передачі військовим озброєння потребує численних узгоджень у різних відомствах, тому раніше він міг тривати тижнями або й місяцями =

А чому команда Міноброни не робила раніше цю "ефективну співпрацю" з цима "іншими залученими особами й установами"? Команда Міноборони тільки зараз второпала, що "процес передачі військовим озброєння" тривав "тижнями або й місяцями"?
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05.11.2023 14:08 Відповісти
Щоб налагодити ефективну співпрацю з іншими залученими особами та установами команда Міноборони чекала призначення нового міністра. Сама команда не розуміла, що бойові дрони для ЗСУ потрібно протягом доби передавати силам логистики і протягом дня передавати в підрозділи на фронті.
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05.11.2023 20:22 Відповісти

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