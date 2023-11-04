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Розвідці та Нацгварії передали 450 мільйонів арештованих активів росіян

деньги,армия

Київська прокуратура передала на користь головного управління розвідки Міноборони та Національній гвардії 450 млн грн арештованих коштів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що кошти належали групі компаній, кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти рф. Вони виготовляли напівфабрикати та працювали у Києві та інших регіонах країни.

"Кінцевим бенефіціарним власником вказаної компанії є резидент рф, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом вказаного підприємства на шкоду державній безпеці України.

Під час слідства, за клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі 450 млн грн передано на користь ГУР МО та Національної гвардії для забезпечення обороноздатності України", – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабної війни органами Київської міської прокуратури для забезпечення обороноздатності України на користь ГУР та Нацгвардії передано понад 1,5 млрд гривень арештованих коштів.

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прокуратура (363) розвідка (77) росія (14441) Національна гвардія (23)


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Якесь дивне рішення суду. Чому саме ГУРу та нацгвагдії? Суду хтось дав вказівку, чи суд самостійно вирішив що ці структури найбільш ефективно використають ці кошти? А тоді звідки така обізнаність?
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05.11.2023 21:03 Відповісти

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