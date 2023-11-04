Україна експортувала "коридорами солідарності" понад 100 мільйонів тонн товарів, – президентка Єврокомісії

Україна через "коридори солідарності" експортувала понад 100 мільйонів тонн товарів, з них понад половину становить аграрна продукція.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній із президентом Володимиром Зеленським зустрічі з журналістами в Києві, передає Укрінформ.

"Коридори солідарності" на сьогодні дали змогу Україні експортувати понад 100 мільйонів тонн товарів. Більше як половина з них – це агропродовольча продукція. Тож Україна годує світ у ці часи дефіциту", – сказала вона.

Водночас, за її словами, "шляхи солідарності" за 16 місяців принесли Україні 42 млрд євро.

Очільниця ЄК наголосила на важливості "коридорів солідарності", адже ними транспортується близько 65% української агропродовольчої продукції.

"Саме тому ми інвестуємо значні кошти та зміцнюємо ці шляхи. Це і залізничні, і автомобільні, і прикордонні переходи. Минулого року ми заклали 1 мільярд інвестицій, і добре, що цю суму вже перевиконано. Тож усі зусилля, кожне євро добре інвестовано, тому що це закріплює українську економіку на нашому єдиному ринку", – сказала президентка Єврокомісії.

Як відомо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 4 листопада прибула в Україну з неоголошеним візитом.