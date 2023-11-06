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Новини
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В Ірландії скоротять допомогу українським біженцям через дефіцит житла

біженці,українці

Уряд Ірландії готує зміни у програмі прихистку для зменшення потоку українських біженців. Зокрема, до кінця року українців можуть зобов’язати сплачувати за житло.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, передає The Irish Times.

За його словами, уряд сподівається до кінця року прийняти заходи, які б зобов’язували біженців платити за житло. Також очікуються зміни у відповідних соціальних виплатах. Це має сповільнити наплив людей із України.

За даними уряду, щотижня до Ірландії прибуває від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток близько 100 тисячам українців.

"Цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять цифри, аби у нас було більше часу, щоб вирішити питання з житлом", – зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що українцям і надалі не відмовлятимуть у тимчасовому захисті. 

"Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли розміщуємо людей у наметах і контейнерах", – наголосив Лео Варадкар.

За даними ірландського уряду, близько 14 тис. українських біженців уже знайшли собі роботу в цій країні, водночас зміни соціальних виплат заохотять людей більше працевлаштовуватися.

Автор: 

біженці (713) житло (598) Ірландія (60) мігранти (437) допомога (1561) міграція (218)


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Топ коментарі
+9
або може час за півтора року вже піти на роботу і почати оплачувати житло, а не бомжувати по світу, вимагаючи від усіх халяви, бо воно ж біженець зі Львова?
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06.11.2023 12:25 Відповісти
+5
Так квартирку в Львове сдали харьковчанам.
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06.11.2023 12:58 Відповісти
+5
при чому по ціні не сильно нижче квартири в Дубліні, в якій вони живуть безкоштовно як біженці.
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06.11.2023 13:04 Відповісти
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Ірландія - не жмись!
Давай житло для НАС!
Бо завтра - бережись!
Його займе ХАМАС!
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06.11.2023 12:20 Відповісти
або може час за півтора року вже піти на роботу і почати оплачувати житло, а не бомжувати по світу, вимагаючи від усіх халяви, бо воно ж біженець зі Львова?
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06.11.2023 12:25 Відповісти
Еее ніт халяви подавай тай побільше… бо ми захищаємо Європу ! Так стоп а як захищаєш Європу сидячі в Європі? Мовчи порохобот
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06.11.2023 12:32 Відповісти
так правильно ж - він займає безкоштовно квартиру в центрі Дубліна сьогодні, щоби завтра її за гроші не зняв солдат ХАМАС!
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06.11.2023 13:03 Відповісти
То добре, що ти вловив зміст віршу!
Певно, маєш освіту...
Так, нема долі гіршої-
Як скитатись бурлаці по світу...
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06.11.2023 13:13 Відповісти
Українці переїжджають до ЄС, а ті в свою чергу переселять до нас всіх своїх арабів..
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06.11.2023 12:33 Відповісти
Ну нарешті це станеться!
"Жертви" будуть незадоволені
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06.11.2023 12:37 Відповісти
Якого хрена туди пертись?!
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06.11.2023 12:49 Відповісти
Так квартирку в Львове сдали харьковчанам.
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06.11.2023 12:58 Відповісти
при чому по ціні не сильно нижче квартири в Дубліні, в якій вони живуть безкоштовно як біженці.
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06.11.2023 13:04 Відповісти
Так, а чого харьковчани нуди не їдуть?
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06.11.2023 13:21 Відповісти
Халявщикам - халяване
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06.11.2023 12:57 Відповісти
Ирландия очень дорогая страна
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06.11.2023 13:06 Відповісти
Повномасштабка почалась півтора роки тому, Ірландія прийняла 100 тис біженців, але лише 14 тис пішли працювати за півтора року.

Ірландців можна зрозуміти.
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06.11.2023 13:29 Відповісти
так будуйте житло, війна надовго
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06.11.2023 13:31 Відповісти
та женіть їх додому.
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06.11.2023 14:09 Відповісти
Дякуйте голові міграційної служби України Наталії Науменко.
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06.11.2023 15:48 Відповісти

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