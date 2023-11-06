В Ірландії скоротять допомогу українським біженцям через дефіцит житла

Уряд Ірландії готує зміни у програмі прихистку для зменшення потоку українських біженців. Зокрема, до кінця року українців можуть зобов’язати сплачувати за житло.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, передає The Irish Times.

За його словами, уряд сподівається до кінця року прийняти заходи, які б зобов’язували біженців платити за житло. Також очікуються зміни у відповідних соціальних виплатах. Це має сповільнити наплив людей із України.

За даними уряду, щотижня до Ірландії прибуває від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток близько 100 тисячам українців.

"Цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять цифри, аби у нас було більше часу, щоб вирішити питання з житлом", – зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що українцям і надалі не відмовлятимуть у тимчасовому захисті.

"Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли розміщуємо людей у наметах і контейнерах", – наголосив Лео Варадкар.

За даними ірландського уряду, близько 14 тис. українських біженців уже знайшли собі роботу в цій країні, водночас зміни соціальних виплат заохотять людей більше працевлаштовуватися.