Міненерго повідомило про знеструмлення внаслідок обстрілів у семи областях

Станом на 6 листопада внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Водночас на Харківщині до мережі вдалося підключити декілька ліній електропередачі. Завдяки цьому повернули світло майже 100 абонентам.

Також на Запоріжжі відбулося короткострокове відключення майже 2000 абонентів. Наразі усіх абонентів під’єднано до мережі електропостачання.

Загалом за добу енергетики заживили понад 32 тисячі споживачів. Найбільше – на Одещині та Донеччині.

При цьому на Львівщині вимикалася повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго", внаслідок чого без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів. Наразі усіх заживлено.

Загалом енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Як уточнили у Міненерго, запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій.

Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.