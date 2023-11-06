Ексрегіонал Хомутиннік встиг продати спільний з Коломойським газовий бізнес до арешту
Інвестиційний фонд ексрегіонала Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund, який володів часткою "Укрнафтобуріння", продав усі акції газовидобувної компанії до їх арешту і передачі в управління держави.
Про це сам Хомутиннік зявив у коментарі українській редакції Forbes.
Фінансовий директор Cascade Investment Констянтин Вʼюшинський уточнив, що компанія погодила угоду про продаж акцій "Укрнафтобуріння" наприкінці 2021 року.
"Через початок війни вона дуже трансформувалася. В результаті ми вийшли з компанії за суму вдвічі меншу, ніж заходили, але залишився великий апсайд у вигляді нерозподілених дивідендів", – зазначив менеджер.
Він додав, що акції продали українському підприємцю, не розкривши інших деталей.
За різними оцінками, Cascade Investment Хомутинніка належало близько 22,5% акцій "Укрнафтобуріння". У 2016 році бізнесмен розповідав, що йому належить 50% кіпрської компанії Deripon Commercial Ltd, яка володіє 44,9% акцій газової компанії. Інша частка Deripon, за словами Хомутинніка, була у Ігоря Коломойського. Серед інших акціонерів також була британська JKX Ukraine B.V. (Нідерланди), якій належало 10% "Укрнафтобуріння". Свої 20% материнської JKX Oil&Gas Хомутиннік продав ще у 2020 році.
Як повідомлялося, на початку травня суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Наприкінці травня Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".
ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.
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Интересный у них семейный подряд
Яйца раскладывают по разным кошикам
Умнички!!!
після продажу спільного газового бізнесу відбувся арешт
янелох оманський патріот боневтік такого не міг зробити
це прикре співпадіння що продаж а потім арешт.
правда так зробили всі після хомутинника
та щей тікали за кордон саме перед врученням підозри
але це теж прикра випадковість
а як сказав один дядько
такої шари як при зе, у силовиків не було ніколи!!!!
взагалі, ніколи.
свояк хомутинника, притула, збирає кошти на чорний ящик, та на супутник, а той краде без остраху?
мабуть, притула чесний?
притула майбутній депутат. і навіть кандидат в президенти.
аааа...
забув.
притула і стерненко.
що б таких як ти, виборців поприколу знайти.
зе!поц вже зламався, будеш нового клоуна притулу обирати?
я той, кого не видно.
Запропонуйте свого кандидата.
ти про шо взагалі?
А кандидатур які на два порядки достойніші цього поца я знаю чимало.
Те, що зацікавлені особи виливають тони лайна та фейків на голови своїх конкурентів через ЗМІ--не новина. А усі офіційні (у тому числі державні) ЗМІ у кого? Невеличкий приклад з сьогодення наведу.
За останні дні, після статті Залужного, дуже багато незрозуміло-цікавого коїться навколо найвищих військових: звільнення керівника ССО, промова п'ятої ноги ОП жовкви, депутат СН безугла "викриває" дисертацію Залужного, яку він пише у виші, в якому працює пан кідалов, тепер вбивство помічника Залужного. Ніколи такого не було і тут як прорвало. У буратінки гіпертрофоване почуття величі. Він розцінює Залужного як пряму загрозу і протилежний полюс до себе. Впевнений, у буратінки є доступ до результатів реальних рейтингів. Тобто, методи усунення конкурентів доволі різні.
Та все ж таки, хотілося б, нарешті, почути від вас прізвище вашого більш-менш достойного кандидата на цю високу посаду.
2. Тобто, кандидатів у вас особисто нема і не було?
3. Ваші закидони на волонтерів підпадають під кваліфікацію "провокатор". Ви тут працюєте за гроші?
2. Кандидати реєструються з оголошенням кампанії.
3. До чого тут волонтери? Вас звуть Степан Лукашев? Чи була приємною Ваша подорож з КаПексу?
а тут зєлєдермакотатаровські лівоохоронці-бариги-мародери зелені шмарклі на кулак намотують: https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4 Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе
Може, побачете в нього дулю.
Законопроект про стан ВІЙНИ, привладні так і не внесли в ТУРБОРЕЖИМІ, Стефанчук-Зеленський, ну і отой імітатор Уряду!
Співпадіння, недумаю….