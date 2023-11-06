БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 494 51

Ексрегіонал Хомутиннік встиг продати спільний з Коломойським газовий бізнес до арешту

хомутынник,хомутиннік

Інвестиційний фонд ексрегіонала Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund, який володів часткою "Укрнафтобуріння", продав усі акції газовидобувної компанії до їх арешту і передачі в управління держави.

Про це сам Хомутиннік зявив у коментарі українській редакції Forbes.

Фінансовий директор Cascade Investment Констянтин Вʼюшинський уточнив, що компанія погодила угоду про продаж акцій "Укрнафтобуріння" наприкінці 2021 року.

"Через початок війни вона дуже трансформувалася. В результаті ми вийшли з компанії за суму вдвічі меншу, ніж заходили, але залишився великий апсайд у вигляді нерозподілених дивідендів", – зазначив менеджер.

Він додав, що акції продали українському підприємцю, не розкривши інших деталей.

За різними оцінками, Cascade Investment Хомутинніка належало близько 22,5% акцій "Укрнафтобуріння". У 2016 році бізнесмен розповідав, що йому належить 50% кіпрської компанії Deripon Commercial Ltd, яка володіє 44,9% акцій газової компанії. Інша частка Deripon, за словами Хомутинніка, була у Ігоря Коломойського. Серед інших акціонерів також була британська JKX Ukraine B.V. (Нідерланди), якій належало 10% "Укрнафтобуріння". Свої 20% материнської JKX Oil&Gas Хомутиннік продав ще у 2020 році.

Читайте також: "Укрнафта" змінила керівника підрозділу з буріння свердловин

Як повідомлялося, на початку травня суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Наприкінці травня Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му. 

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) Хомутиннік (80) Укрнафтобуріння (45)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+20
А что же родственник Хомутинника - СЕРЕЖА ПРИТУЛА в это время делал?
Интересный у них семейный подряд
Яйца раскладывают по разным кошикам
Умнички!!!
показати весь коментар
06.11.2023 14:16 Відповісти
+12
Це мабуть Порошенко заважав наймудрішому і найчеснішому, найпатріотичнішому, найнароднішому із наріда Боневтіку, який має виключно свою 100% владу скрізь, по всій Україні, своєчасно накласти арешт майна Хомутинника і власника телеканалу "1+1" Коломойського, на базі якого пан Боневтік створив телемарафон. Звичйно і Притула нічого не знав, що Хомутинник регіонал і що вони грабують разом з Бенею простих українців. Ва всьом вінват Парашенка, не збувайте лохи!
показати весь коментар
06.11.2023 14:23 Відповісти
+11
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.
показати весь коментар
06.11.2023 13:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.
показати весь коментар
06.11.2023 13:57 Відповісти
Об'***** і наїбанк...
показати весь коментар
06.11.2023 14:13 Відповісти
А что же родственник Хомутинника - СЕРЕЖА ПРИТУЛА в это время делал?
Интересный у них семейный подряд
Яйца раскладывают по разным кошикам
Умнички!!!
показати весь коментар
06.11.2023 14:16 Відповісти
нє, там всьо без ніяких ,,встиг,,:
після продажу спільного газового бізнесу відбувся арешт
показати весь коментар
06.11.2023 15:24 Відповісти
ні!!!
янелох оманський патріот боневтік такого не міг зробити
це прикре співпадіння що продаж а потім арешт.
правда так зробили всі після хомутинника
та щей тікали за кордон саме перед врученням підозри
але це теж прикра випадковість
а як сказав один дядько
такої шари як при зе, у силовиків не було ніколи!!!!
взагалі, ніколи.
показати весь коментар
07.11.2023 09:58 Відповісти
Це мабуть Порошенко заважав наймудрішому і найчеснішому, найпатріотичнішому, найнароднішому із наріда Боневтіку, який має виключно свою 100% владу скрізь, по всій Україні, своєчасно накласти арешт майна Хомутинника і власника телеканалу "1+1" Коломойського, на базі якого пан Боневтік створив телемарафон. Звичйно і Притула нічого не знав, що Хомутинник регіонал і що вони грабують разом з Бенею простих українців. Ва всьом вінват Парашенка, не збувайте лохи!
показати весь коментар
06.11.2023 14:23 Відповісти
Фініш процесу в Лондоні призведе до краху випестованої містечковими злодіями системи іменних інвестфондів. Просто узаконити реєстрацію договорів купівлі продажу майна за місцем знаходженням цього майна з відповідною сплатою податків і пред'явою фактичних власників.
показати весь коментар
06.11.2023 14:26 Відповісти
як так?
свояк хомутинника, притула, збирає кошти на чорний ящик, та на супутник, а той краде без остраху?
мабуть, притула чесний?
притула майбутній депутат. і навіть кандидат в президенти.
аааа...
забув.
притула і стерненко.
показати весь коментар
06.11.2023 14:30 Відповісти
Це ви тут намагаєтеся Притулу зі Стерненком обісрати, щоби своїх арєстовічєй-"мурчиків" таки кандидатами пропхати?
показати весь коментар
06.11.2023 15:29 Відповісти
нєнє.
що б таких як ти, виборців поприколу знайти.
зе!поц вже зламався, будеш нового клоуна притулу обирати?
показати весь коментар
06.11.2023 17:16 Відповісти
Запропонуй свого кандидата.
показати весь коментар
06.11.2023 18:56 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2023 05:22 Відповісти
Родич Притули досить спритний, але грошей на ВСУ не донатить
показати весь коментар
06.11.2023 14:32 Відповісти
А можна поруч з цими покидьками хоч Притулу не згадувати?
показати весь коментар
06.11.2023 15:26 Відповісти
будеш голосувати за притулу президента?
показати весь коментар
06.11.2023 15:27 Відповісти
А ти хто такий? Ти поп у церкві, щоби я тобі сповідався?
показати весь коментар
06.11.2023 15:43 Відповісти
не страшно коли бачиш павука, страшно, коли не бачиш.
я той, кого не видно.
показати весь коментар
06.11.2023 17:18 Відповісти
Мене завжди дивувало як це у людей працює: Сирожа святий, а те що одружився на багатенькій дівчинці, дочці рига Хомутинника - це зовсім не кумівство і не спроба пролізти у владу? ))
показати весь коментар
06.11.2023 18:46 Відповісти
Я не сказав ні разу, що Притула--святий. Чувак збирає (своєю популярністю та авторитетом) кошти для ЗСУ, а не уїб@в за кордон, як деякі знаменитості-віники-потапи. Це--погано? Що не так?
Запропонуйте свого кандидата.
показати весь коментар
06.11.2023 19:04 Відповісти
Зеленського президентом вибрали, бо веселий. Притулі гроші дають, бо веселий. Якби інших волонтерів не кошмарили, а рекламували по ТБ, то може не був би тільки Притула такий молодець. Є в людей підозри, що через Притулу відмивають гроші, бо якось нереально швидко він останній збір на величезну суму зробив.
показати весь коментар
07.11.2023 11:24 Відповісти
Так шо ж там з вашими кандидатами? Ше не визначилися?
показати весь коментар
07.11.2023 10:11 Відповісти
якими кандидатами? у космонавти? у номінанти премії "розвод року лохів на довірі" ? ))

ти про шо взагалі?
показати весь коментар
09.11.2023 16:59 Відповісти
Я про кандидатів на посаду президента. А ти ще не протверезів? Якшо так, то дай відповідь по суті; критикуй конструктивно, а не як бабуся на лавці під під'їздом.
показати весь коментар
09.11.2023 20:55 Відповісти
і до чого тут якісь гіпотетичні кандидати в президенти? я написа шо Сирожа мудєнь бо він багато разів пройобувався зі звітами "свого" фонду (який на нього не записаний навіть) і тому що він свідомо набився в родичі до рига Хомутинника. Ти можеш це якось заперечити ? )))
показати весь коментар
10.11.2023 13:52 Відповісти
Та нехай той Сірожа тричі буде мудень. Я у тебе конкретно питаю: у тебе є свій, реальний, а не гіпотетичний кандидат? Вибори навесні. Ше раз: критикуєш--критикуй, але критикуй конструктивно, а не так, шо усі мудаки, а ти один серед них--граф Монте Крісто. Востаннє питаю: кого пропонуєш?
показати весь коментар
11.11.2023 21:22 Відповісти
по-перше, я тібє нічєво нє должен (с) - це з приводу того як і кого я критикую. Сірожа мудєнь не залежно від того коли там будуть чи не будуть гіпотетичні вибори. І на роль президента він відповідно не підходить. Навіть гіпотетичного, а не те шо реального. Бо як мінімум реальні кандидати в нас будуть тільки тоді коли самі вибори стануть реальністю.

А кандидатур які на два порядки достойніші цього поца я знаю чимало.
показати весь коментар
13.11.2023 16:18 Відповісти
Ну, так де ж вони?
показати весь коментар
13.11.2023 18:25 Відповісти
В ЗСУ, волонтерять, роблять багато насправді корисного для країни. А шо?
показати весь коментар
14.11.2023 01:52 Відповісти
Чого? Притулу Хомутинник фінансує.
показати весь коментар
07.11.2023 10:04 Відповісти
Тобто, хомутинник фінансує ЗСУ, так?
показати весь коментар
07.11.2023 10:10 Відповісти
Президентську кампанію родича. Це нормально, чо. Притула хлопець конструктивний.
показати весь коментар
07.11.2023 10:15 Відповісти
Надайте, будь ласка, перелік офіційних кандидатів у президенти України, а потім вже готовий обговорити їх фінансування.
Те, що зацікавлені особи виливають тони лайна та фейків на голови своїх конкурентів через ЗМІ--не новина. А усі офіційні (у тому числі державні) ЗМІ у кого? Невеличкий приклад з сьогодення наведу.
За останні дні, після статті Залужного, дуже багато незрозуміло-цікавого коїться навколо найвищих військових: звільнення керівника ССО, промова п'ятої ноги ОП жовкви, депутат СН безугла "викриває" дисертацію Залужного, яку він пише у виші, в якому працює пан кідалов, тепер вбивство помічника Залужного. Ніколи такого не було і тут як прорвало. У буратінки гіпертрофоване почуття величі. Він розцінює Залужного як пряму загрозу і протилежний полюс до себе. Впевнений, у буратінки є доступ до результатів реальних рейтингів. Тобто, методи усунення конкурентів доволі різні.
Та все ж таки, хотілося б, нарешті, почути від вас прізвище вашого більш-менш достойного кандидата на цю високу посаду.
показати весь коментар
07.11.2023 11:07 Відповісти
Вибори наразі скасовано, бо Шашликович злякався свого майже нульового рейтингу, отже нема і переліків.
показати весь коментар
07.11.2023 11:24 Відповісти
1. Надайте, будь ласка, посилання на офіційну інфу про сакасування виборів.
2. Тобто, кандидатів у вас особисто нема і не було?
3. Ваші закидони на волонтерів підпадають під кваліфікацію "провокатор". Ви тут працюєте за гроші?
показати весь коментар
07.11.2023 20:14 Відповісти
1. Ви пропустили вчорашнє звернення вашого лідера.
2. Кандидати реєструються з оголошенням кампанії.
3. До чого тут волонтери? Вас звуть Степан Лукашев? Чи була приємною Ваша подорож з КаПексу?
показати весь коментар
07.11.2023 20:21 Відповісти
Все зрозуміло; просто побалакать...
показати весь коментар
09.11.2023 20:59 Відповісти
Вважаю, що Ви мусите діяти негайно.
показати весь коментар
09.11.2023 21:39 Відповісти
Чувак, ти здувся.
показати весь коментар
11.11.2023 21:23 Відповісти
Скидаються анонімно гроші, а потім купується товар(дорого) у того, хто задонатив. І уже є пояснення про походження коштів.
показати весь коментар
07.11.2023 11:27 Відповісти
Ну, звісно ж, жиди кругом "встигають" вчасно... там "встигли" дешево купити, тут "встигли" дорого продати...
показати весь коментар
06.11.2023 15:22 Відповісти
чомусь в умовного, простого Степана умовна нещасна хрущовка арештовуються "на раз два"...,
а тут зєлєдермакотатаровські лівоохоронці-бариги-мародери зелені шмарклі на кулак намотують: https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4 Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе
показати весь коментар
06.11.2023 15:31 Відповісти
Розвод...Спритність рук...і ніякого обману...
показати весь коментар
06.11.2023 15:55 Відповісти
Ригі оговтались після Майдану та розквітли саме при порошенко, який був одним з засновників цієї проросійської партії.
показати весь коментар
06.11.2023 16:30 Відповісти
Ага...Ось воно що...Порошенкове гімно в твоїх рейтузах до сих пір бовтається?
показати весь коментар
06.11.2023 16:46 Відповісти
Григоріє, навчіться правильно писати для початку. Ригів оговтав ваш зелений ублюбленець, а ще привів Єрмака (експомічника Тадєєва), Шурму (з божевільнми ригівським татом), татарова, який майдан вбивав. Ви цей непотріб привели, а винний Порошенко)))))))). Кумедний ви, Григоріє.
показати весь коментар
07.11.2023 09:41 Відповісти
Порошенко був у Партії Регіонального Розвитку Солідарність, пів року. Потім її у нього віджали і лише після того зробили такою, яку ми її знаєм. Януковича там спочатку не було. Створювали партію під ідею децентралізації, а вийшло як завжди. Децентралізація, одна з вимог для вступу в ЄС.
показати весь коментар
07.11.2023 11:33 Відповісти
Боже, хто б міг подумати? А ви збирайте й далі на супутник Притулі.
Може, побачете в нього дулю.
показати весь коментар
06.11.2023 16:45 Відповісти
Це приклад діяльності військовозобов'язаних під час дії положень Воєнного стану!!

Законопроект про стан ВІЙНИ, привладні так і не внесли в ТУРБОРЕЖИМІ, Стефанчук-Зеленський, ну і отой імітатор Уряду!
Співпадіння, недумаю….
показати весь коментар
07.11.2023 07:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 