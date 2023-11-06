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Новини
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Гривня продовжує укріплюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра

гривня,гривны,1000

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у понеділок продовжив укріплюватися щодо долара США.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 7 листопада, на рівні 36,0426 грн/$, порівняно із 36,1705 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро майже не змінився – до 38,7206 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.

Автор: 

валюта (2224) гривня (1578) курс (1536) НБУ (9376) обмін валюти (735)


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Топ коментарі
+2
Яке щастя! А ціни чому виростають в рази, на добу.???? Тупорила , брехлива, зелена мерзото. Розкажіть то мамі Римі і Лєнці, з криворіжської окружної. А папік прохфесор на держстипегдії, нехай прорахує. Зелені уюлюдки!
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06.11.2023 16:58 Відповісти
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Яке щастя! А ціни чому виростають в рази, на добу.???? Тупорила , брехлива, зелена мерзото. Розкажіть то мамі Римі і Лєнці, з криворіжської окружної. А папік прохфесор на держстипегдії, нехай прорахує. Зелені уюлюдки!
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06.11.2023 16:58 Відповісти
Так чому ціни ростуть?
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06.11.2023 17:15 Відповісти
Бюджет на новий 2024 рік майже на 60 відсотків опирається на вливання партнерів ! недолга музикє іграть, нєдолга Шмигалю шмигаліть
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06.11.2023 17:20 Відповісти
курс опускается - это хорошо.
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06.11.2023 18:23 Відповісти
Мабуть, якісь Ахмєтки облігації погашають, а Пишне їм допомагає..
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06.11.2023 18:23 Відповісти
Аграрії продають залишки валютної виручки державі.
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06.11.2023 19:20 Відповісти
Агрономи клали ***. Нацбанк палить по мільярду на тиждень.
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06.11.2023 21:36 Відповісти
Не агрономи, а перекупи. То шо нацбанк палить, то само-собою. Саме для цього і палить. Щоб викупити остаток доллара по дешману.
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06.11.2023 22:05 Відповісти
А у обмінниках - 38! Уявляєте, які шалені бабки "піднімають" і Нацбанк і комерційні банки на різниці майже 2 гривні? Мільярди!!!
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06.11.2023 20:14 Відповісти
ну ... , комерційні банки ... може ....
А Національний банк України - лізе у дикі збитки
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventions Валютні інтервенції НБУ
порівняйте ПРОДАЖУ і купівлю
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06.11.2023 22:28 Відповісти

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