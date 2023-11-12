Microsoft додасть у Windows 10 помічника на основі штучного інтелекту

Компанія Microsoft планує впровадити свого персонального асистента на основі штучного інтелекту Copilot для операційної системи Windows 10.

Як пише Engadget, кнопка Copilot і бічна панель з Windows 11 "незабаром" з’являться у Windows 10. Помічник ШІ для Windows 11 був запущений у бета-версії в серпні та офіційно – у вересні.

Windows 10 Copilot включатиме плагіни, які працюють в обох операційних системах.

Зазначається, що цей крок значно збільшить кількість користувачів Copilot, оскільки Windows 10 все ще працює на приблизно 1 млрд активних пристроїв щомісяця. Тим часом Windows 11, запущена більше двох років тому, має близько 400 млн активних пристроїв щомісяця.

Такий крок також допоможе Microsoft підштовхнути розробників до створення плагінів Copilot, оскільки Microsoft також буде легше продавати розробникам ідею, що вони повинні створювати плагіни для Copilot, який доступний на 1,4 млрд пристроїв, а не лише 400 млн на Windows 11.