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Чехія і Тайвань домовилися про спільну роботу з відновлення України

війна,бізнес,відбудова,відновлення

Уряди Чехії та Тайваню підписали угоду про спільну роботу з відновлення України.

Як пише Reuters, підписана угода передбачає спільну роботу над відновленням водних та енергетичних систем України, передає Європейська правда.

Документ був підписаний у Тайбеї де-факто послами обох країн.

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечни, сказав, що його країна має "дуже тісний зв'язок із Тайванем".

Тайвань не має офіційних дипломатичних зв'язків з жодною європейською країною, окрім Ватикану.

Але країни Центральної та Східної Європи були зацікавлені в тому, щоб продемонструвати підтримку Тайваню, особливо після нападу росії на Україну, ігноруючи гнів Китаю з приводу таких контактів і зменшуючи міжнародну дипломатичну ізоляцію Тайваню.

Тайвань виділив понад $100 млн на гуманітарну допомогу Україні та приєднався до санкцій Заходу проти росії.

Автор: 

Тайвань (42) Чехія (355) відновлення (375)


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