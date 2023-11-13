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Як захистити свої дані в інтернеті: поради від правоохоронців

телефон,смартфон

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, як підвищити безпеку та надійність збереження особистих даних в інтернеті.

Відповідні поради оприлюднила пресслужба МВС.

"Лише надійний пароль дозволяє підвищити безпеку і надійність збереження ваших даних.

Як захистити свої акаунти двічі? Створіть складний пароль до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу", – радять правоохоронці.

Зазначається, що складний пароль може містити: 8 і більше символів, великі та малі літери, цифри та спеціальні знаки/символи.

Водночас під час створення пароля не варто використовувати особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо); загальновідомі комбінації паролів; послідовне/зворотне написання символів або цифр.

Також в МВС радять установити багатофакторну автентифікацію. Це, коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний застосунок.

Автор: 

інтернет (1366) МВС (533) кібербезпека (479)


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