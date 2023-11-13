Як захистити свої дані в інтернеті: поради від правоохоронців
У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, як підвищити безпеку та надійність збереження особистих даних в інтернеті.
Відповідні поради оприлюднила пресслужба МВС.
"Лише надійний пароль дозволяє підвищити безпеку і надійність збереження ваших даних.
Як захистити свої акаунти двічі? Створіть складний пароль до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу", – радять правоохоронці.
Зазначається, що складний пароль може містити: 8 і більше символів, великі та малі літери, цифри та спеціальні знаки/символи.
Водночас під час створення пароля не варто використовувати особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо); загальновідомі комбінації паролів; послідовне/зворотне написання символів або цифр.
Також в МВС радять установити багатофакторну автентифікацію. Це, коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний застосунок.
Будь ласка, зачекайте...
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