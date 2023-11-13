Через негоду є знеструмлення у восьми областях, пошкоджено газопровід на Дніпропетровщині

Станом на ранок 13 листопада унаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими споживачі у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок складних погодних умов електропостачання вимикалося у 293 населених пунктах. Без світла залишалися понад 77 тисяч споживачів. Наразі відключеними залишаються 52 населених пункти – понад 7 тисяч споживачів.

На Сумщині через несприятливі погодні умови – без світла понад 1,2 тисячі споживачів.

Також через сильні пориви вітру на ранок 13 листопада залишалися знеструмленими абоненти у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Крім того, на Дніпропетровщині буревієм було пошкоджено наземний розподільний газопровід низького тиску – без газопостачання лишилися мешканці приватного сектору. Витоку газу немає. Ведуться ремонтні роботи.

Водночас через обстріли на Донеччині знеструмилася повітряна лінія та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилася одна із шахт. На момент відключення під землею перебували 28 людей. Усіх виведено на поверхню.

На Харківщині енергетики відновили світло для понад 1,6 тисячі споживачів.

У Чернігівській області через ворожі обстріли повністю та частково знеструмлено 18 населених пунктів.

Без світла через бойові дії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Утім, як наголошують у Міненерго, енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

На вихідних Україна експортувала електроенергію до Молдови, Словаччини та Румунії. Сумарно експорт склав 8 581 МВт-год, імпорт зі Словаччини та Румунії становив 1965 МВт-год.