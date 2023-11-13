Норвегія виділила ще мільярд крон на гуманітарну підтримку України

Норвезький уряд ухвалив рішення про виділення ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.

Про це оголосили у комюніке Міністерства закордонних справ Норвегії, передає Європейська правда.

Зокрема, Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон – близько 84 млн євро – на гуманітарну підтримку для українців через діяльність норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців та її проєкт NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Гроші надають через багаторічну норвезьку програму з підтримки України Nansen.

Кошти спрямують передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.

Із початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон.