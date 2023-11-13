Великий врожай не принесе прибутків аграріям через експортні обмеження, – Мінагрополітики

Український аграрний сектор через обмежені можливості для експорту та низькі ціни на внутрішньому ринку залишиться збитковим попри гарний врожай у 2023 році, який на 5-10% більше торішнього.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

"Протягом двох років повномасштабної війни показники агровиробництва в Україні залишаються на високому рівні і навіть перевищують на 5-10% торішні показники. Це стосується насамперед кукурудзи. За меншої площі вирощування вал досягне 29-30 млн тонн. Аналогічна ситуація із соєю та ріпаком", – сказав Висоцький.

Водночас, за словами заступника міністра, цінова ситуація порівняно з минулим роком стала гіршою.

"Якби це було, те саме плюс 5-10%, в принципі, було б спокійніше. Але, на жаль, цінова ситуація свідчить про те, що за нинішніх цін рік по галузі буде збитковим", – констатував Висоцький.

Він нагадав, що представники провідних аграрних асоціацій два тижні тому озвучили оцінки збитків агросектору у 2023 році у розмірі $3,5 млрд.

"На жаль, ця цифра відповідає реальності. У масштабах нашого АПК – це суттєва велика негативна цифра", – підтвердив заступник міністра.

На його думку, вирішити проблему можна лише шляхом покращення логістики, оскільки оптимізація експортних шляхів автоматично означає вищі ціни на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, Міністерство агарної політики та продовольства оцінює врожай сезону 2023 року на рівні 79 млн тонн, що мінімум на 7 млн тонн більше, ніж минулого сезону.