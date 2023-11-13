путін переховав захоплене "Крименерго" після перемоги ДТЕК Ахметова у міжнародному арбітражі

Російський президент путін доручив передати 100% акцій захопленої під час анексії Криму компанії "Крименерго" з федеральної власності рф у власність окупаційної влади півострова.

На виконання свого відповідного указу путін дав російському уряду два місяці, повідомляє РБК.

Це доручення з’явилося через тиждень після того, як Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК, зобов'язавши рф виплатити компанії Ріната Ахметова $267 мільйонів компенсації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму, у тому числі "Крименерго".

Судовий процес за позовом "ДТЕК Крименерго" проти росії тривав з 2017 року.

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії.

Водночас рішення путіна може ускладнити стягнення компенсації з рф на користь ДТЕК, оскільки окупація Криму не визнана переважною більшістю країн світу, а призначена росією місцева окупаційна адміністрація не має активів за кордоном.