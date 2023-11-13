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Новини
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путін переховав захоплене "Крименерго" після перемоги ДТЕК Ахметова у міжнародному арбітражі

путін

Російський президент путін доручив передати 100% акцій захопленої під час анексії Криму компанії "Крименерго" з федеральної власності рф у власність окупаційної влади півострова.

На виконання свого відповідного указу путін дав російському уряду два місяці, повідомляє РБК.

Це доручення з’явилося через тиждень після того, як Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК, зобов'язавши рф виплатити компанії Ріната Ахметова $267 мільйонів компенсації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму, у тому числі "Крименерго".

Судовий процес за позовом "ДТЕК Крименерго" проти росії тривав з 2017 року.

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії.

Водночас рішення путіна може ускладнити стягнення компенсації з рф на користь ДТЕК, оскільки окупація Криму не визнана переважною більшістю країн світу, а призначена росією місцева окупаційна адміністрація не має активів за кордоном.

Автор: 

арбітраж (246) Ахметов Рінат (1614) Крим (1067) путін володимир (1071) росія (14566) ДТЕК (1362)


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Топ коментарі
+6
В тому-то й справа що у нього "сралка" почала серйозно "тріщать по швах" Якби він "срать хотів" - то не дав-би команду на передачу такого шматка вкраденого майна місцевій бидлоті
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13.11.2023 16:30 Відповісти
+2
Це тобі так хочецця ведмедчуківський. У вашої рашки закордоном активів на сотні мільярдів.
Подивимося як у пуцькіна запалає, коли будуть то конфісковувати
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13.11.2023 16:39 Відповісти
+2
Дивно, якщо Міжнародний арбітражний суд зобов'язав рф виплатити , то яка різниця, кому той недопалок " пєрєдаст, а кому нє пєрєдаст" ?
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13.11.2023 18:59 Відповісти
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13.11.2023 14:52 Відповісти
переховуй не переховуй а розрахуватись все рівно прийдеться.
якщо до влади в Україні знову не прийдуть решалови
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13.11.2023 15:22 Відповісти
В тому-то й справа що у нього "сралка" почала серйозно "тріщать по швах" Якби він "срать хотів" - то не дав-би команду на передачу такого шматка вкраденого майна місцевій бидлоті
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13.11.2023 16:30 Відповісти
...окупація Криму не визнана переважною більшістю країн...
Це шо? Чому так? Я в шоці .https://biz.censor.net/n3455256
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14.11.2023 09:00 Відповісти
Це тобі так хочецця ведмедчуківський. У вашої рашки закордоном активів на сотні мільярдів.
Подивимося як у пуцькіна запалає, коли будуть то конфісковувати
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13.11.2023 16:39 Відповісти
Тріль, ти живеш у багнюці і незнаєш, що у вільному світі є діюча судова влада, на відміну вашої засрашки. І суду плювати на бажання чи небажання Заходу.
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13.11.2023 23:35 Відповісти
Мы заметили, как он плюет на решения Гааги, засел бедолага у себя в рабсеюшке, нос боится выткнуть.
Цирк с передачей прав собственности Крымэнерго сразу после решения суда - перепугался, мечется.
Но вообще да, ему плевать на бюджет, что арестуют какое-нибудь судно российское вместе с бурятами на борту где-нибудь в Африках, ничего страшного, государство не обеднеет, оно и так бедное.
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14.11.2023 08:26 Відповісти
Я не из Пораши, Коран и Тора не мои - ихний. 50 % мусульман, и количество каждый день увеличивается в геометрической прогрессии, и целый Еврейский автономный округ - единсвтенная в мире официальная территория евреев за пределами Израиля тоже у них.
Он не каждый день не езит, он вообще взаперти сидит, и даже на саммит не моджет появиться, чтобы лично посмотреть вместе с другими на общем экране , как торжественно грохается Луна-25, и плавно приземляется индийский аппарат.

Что-то в том роде, Путен и говорил суде про СССР, а чем было еще бредить представителям параши, но Россию признали ответчиком, и теперь будут шлепать ее активы за рубежом.

Этот процесс давно идет, сейчас еще российские деньги будет искать и Ахметов. На всех не хватит, понятно, но у него все-таки шансов больше урвать немного если не денег, то рабами-бурятами или чукчами взять.
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14.11.2023 22:16 Відповісти
Тора и Коран, как раз и есть, настольные книги в Пиндосии
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15.11.2023 05:19 Відповісти

Ну, про Коран я вообще молчу, чего только стоит попытка постройки в Москве на месте Святого озера мусульманского обиталища, непонятный, точнее очень даже понятный случай с челом, который в Волгограде единственный на всю ихнюю исламскую страну не понимал, что Коран - святая книга России, и которого очень законно по команде патишаха отправили к нему для избиения в СИЗО егойным 15-летним сыном. Дали 100 государственных наград, - в возбуждении уголовного дела ни по папе ни по сыну отказали. Россия молчит - исламская же страна. Работает Коран, а не законы.

Можно вспомнить и отчиканную голову во Франции учителю - там и других исламистов хватает, но сделал это любитель Корана именно из России. Чтут священное писание, несут его в массы. Размножаются неплохо - пока матка российской исламки работает.

Про Тору - нету в США отдельных географических конституционно закрепленных еврейских регионов.
Нету там главного глашатая Рудольфовича, основного знатока менталитета страны - Рудольфовича Соловьева, нету популярного в народе Вольфовича, ну и так далее.
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15.11.2023 09:44 Відповісти
шулерне *****
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13.11.2023 17:48 Відповісти
Дивно, якщо Міжнародний арбітражний суд зобов'язав рф виплатити , то яка різниця, кому той недопалок " пєрєдаст, а кому нє пєрєдаст" ?
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13.11.2023 18:59 Відповісти
Все верно. Разницы нет.
Ничего это переписывание не дает - ущерб нанесла Россия, что где найдут ее, тем и компенсировать будут.
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14.11.2023 22:19 Відповісти
Да, какая разница, хоть Гондурасу передал бы, иск то к Роиссе проигран, она и будет выплачивать.
Пусть хоть взрывает этот Крымэнерго, с бюджета, с пенсий удмуртов и чукчей будут выплачивать все равно.
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14.11.2023 08:28 Відповісти

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