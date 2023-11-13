путін переховав захоплене "Крименерго" після перемоги ДТЕК Ахметова у міжнародному арбітражі
Російський президент путін доручив передати 100% акцій захопленої під час анексії Криму компанії "Крименерго" з федеральної власності рф у власність окупаційної влади півострова.
На виконання свого відповідного указу путін дав російському уряду два місяці, повідомляє РБК.
Це доручення з’явилося через тиждень після того, як Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК, зобов'язавши рф виплатити компанії Ріната Ахметова $267 мільйонів компенсації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму, у тому числі "Крименерго".
Судовий процес за позовом "ДТЕК Крименерго" проти росії тривав з 2017 року.
Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії.
Водночас рішення путіна може ускладнити стягнення компенсації з рф на користь ДТЕК, оскільки окупація Криму не визнана переважною більшістю країн світу, а призначена росією місцева окупаційна адміністрація не має активів за кордоном.
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якщо до влади в Україні знову не прийдуть решалови
Це шо? Чому так? Я в шоці .https://biz.censor.net/n3455256
Подивимося як у пуцькіна запалає, коли будуть то конфісковувати
Цирк с передачей прав собственности Крымэнерго сразу после решения суда - перепугался, мечется.
Но вообще да, ему плевать на бюджет, что арестуют какое-нибудь судно российское вместе с бурятами на борту где-нибудь в Африках, ничего страшного, государство не обеднеет, оно и так бедное.
Он не каждый день не езит, он вообще взаперти сидит, и даже на саммит не моджет появиться, чтобы лично посмотреть вместе с другими на общем экране , как торжественно грохается Луна-25, и плавно приземляется индийский аппарат.
Что-то в том роде, Путен и говорил суде про СССР, а чем было еще бредить представителям параши, но Россию признали ответчиком, и теперь будут шлепать ее активы за рубежом.
Этот процесс давно идет, сейчас еще российские деньги будет искать и Ахметов. На всех не хватит, понятно, но у него все-таки шансов больше урвать немного если не денег, то рабами-бурятами или чукчами взять.
Ну, про Коран я вообще молчу, чего только стоит попытка постройки в Москве на месте Святого озера мусульманского обиталища, непонятный, точнее очень даже понятный случай с челом, который в Волгограде единственный на всю ихнюю исламскую страну не понимал, что Коран - святая книга России, и которого очень законно по команде патишаха отправили к нему для избиения в СИЗО егойным 15-летним сыном. Дали 100 государственных наград, - в возбуждении уголовного дела ни по папе ни по сыну отказали. Россия молчит - исламская же страна. Работает Коран, а не законы.
Можно вспомнить и отчиканную голову во Франции учителю - там и других исламистов хватает, но сделал это любитель Корана именно из России. Чтут священное писание, несут его в массы. Размножаются неплохо - пока матка российской исламки работает.
Про Тору - нету в США отдельных географических конституционно закрепленных еврейских регионов.
Нету там главного глашатая Рудольфовича, основного знатока менталитета страны - Рудольфовича Соловьева, нету популярного в народе Вольфовича, ну и так далее.
Ничего это переписывание не дает - ущерб нанесла Россия, что где найдут ее, тем и компенсировать будут.
Пусть хоть взрывает этот Крымэнерго, с бюджета, с пенсий удмуртов и чукчей будут выплачивать все равно.