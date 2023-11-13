"Нафтогаз" знайшов гроші на будівництво вітрових електростанцій під час війни

Група "Нафтогаз" нещодавно ухвалила рішення про реалізацію низки проєктів у відновлюваній енергетиці в Україні і планує почати інвестувати в них вже цього року.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"Нещодавно ми ухвалили рішення про реалізацію двох проєктів вітроенергетичних станцій (ВЕС). Це буде південь України. Також будемо збільшувати свою присутність у сонячній енергетиці, будувати нові станції", – сказав Чернишов.

"Не маємо наполеонівських планів на 2024 рік, почнемо із середніх проектів", – додав голова "Нафтогазу", пообіцявши оприлюднити подробиці нових проєктів пізніше.

Він додав, що "Нафтогаз" вважає за необхідне розвивати "зелену" енергетику навіть під час війни.

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Як повідомлялося, група "Нафтогаз" ввела в експлуатацію свою першу сонячну електростанцію (СЕС) "Андріївка" у Балаклійському районі Харківської області у липні 2020 року.

У жовтні того ж року "Нафтогаз" отримав "зелений" тариф та ліцензію на продаж електроенергії для нової сонячної електростанції у Чуднові Житомирської області піковою потужністю 33,3 МВт.