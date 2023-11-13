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"Нафтогаз" знайшов гроші на будівництво вітрових електростанцій під час війни

нафтогаз,чернишов

Група "Нафтогаз" нещодавно ухвалила рішення про реалізацію низки проєктів у відновлюваній енергетиці в Україні і планує почати інвестувати в них вже цього року.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"Нещодавно ми ухвалили рішення про реалізацію двох проєктів вітроенергетичних станцій (ВЕС). Це буде південь України. Також будемо збільшувати свою присутність у сонячній енергетиці, будувати нові станції", – сказав Чернишов.

"Не маємо наполеонівських планів на 2024 рік, почнемо із середніх проектів", – додав голова "Нафтогазу", пообіцявши оприлюднити подробиці нових проєктів пізніше.

Він додав, що "Нафтогаз" вважає за необхідне розвивати "зелену" енергетику навіть під час війни.

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Як повідомлялося, група "Нафтогаз" ввела в експлуатацію свою першу сонячну електростанцію (СЕС) "Андріївка" у Балаклійському районі Харківської області у липні 2020 року.

У жовтні того ж року "Нафтогаз" отримав "зелений" тариф та ліцензію на продаж електроенергії для нової сонячної електростанції у Чуднові Житомирської області піковою потужністю 33,3 МВт.

Автор: 

Нафтогаз (3334) електроенергія (4312) альтернативна енергетика (704) Олексій Чернишов (119) ВЕС (35)


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Якби нафтогаз була приватна компанія, то нехай. А так рішення абсурдне.
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13.11.2023 16:48 Відповісти
Вітрові і сонячні електростанції зло! Не раз вже Зельонниє про це говорили. Олігархи від них страждають! Навіть для прикриття продажу електрики в ЄС, Зельониє кажуть, що винуваті сонячні станції. Вони завалюють енергосистему надлишками!!! І це, коли Сонце в зимовому положенні, дощі-грози, світлові дні мінімальні, і почався опалювальний період.
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13.11.2023 17:03 Відповісти
Придумують на ходу куди фінанси розпихати аби не на оборону. Грьобані саботажники з 5-го відділу ФСБ вже всюди.
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13.11.2023 20:41 Відповісти

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