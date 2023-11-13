Російські розробники зривають обіцяний путіну план передачі нових літаків

Російська держкорпорація "Ростєх" не зможе передати "Аерофлоту" два літаки SSJ-100 до кінця 2023 року, як планувалося, через проблеми з безпекою лайнерів.

Інформацію про це підтвердив керівник "Об'єднаної авіабудівної корпорації" рф Юрій Слюсарь, пише російський "Коммерсант".

Він визнав, що затримка пов'язана з необхідність провести випробування російських двигунів ПД-8, які б мали замінити французькі. Слюсарь пообіцяв, що ці літаки передадуть експлуатанту у наступному році.

Водночас джерела видання стверджують, що літаки з російськими двигунами ПД-8 будуть передані не раніше середини 2024 року, а регулярні рейси на них розпочнуться ближче до його кінця.

"Потрібно нові двигуни випробувати, потім завершити всі передбачені випробування літака з новими системами для повноцінної сертифікації", – пояснив один із співрозмовників.

Раніше передбачалося, що "Аерофлот" отримає 34 "русифіковані" лайнери до 2025 року, однак цих термінів, імовірно, вдасться дотриматися лише на папері. За даними джерел видання, літаки формально передадуть перевізнику, але фактично вони залишаться на території виробника до завершення робіт із сертифікації всіх російських систем та агрегатів.

При цьому у серпні голова "Ростєху" Сергій Чемезов обіцяв російському президенту путіну, що з 2024 року щорічно обсяги виробництва літаків SSJ-NEW з російськими двигунами становитимуть 20 літаків.

Як повідомлялося, головна проблема виробництва літаків SSJ-100 у росії – необхідність створення власного двигуна ПД-8.

Нагадаємо, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, припинила їхнє техобслуговування та ремонт через санкції.

Двигун SaM146 був створений спільно французьким концерном Safran та російським НВО "Сатурн" (входить до ОДК "Ростех"). Ремонт гарячої частини двигуна провадився лише у Франції.

Російський ПД-8 від "ОДК-Сатурн" має замінити SaM146 у нових літаках, але поки що не сертифікований. Виготовлення перших екземплярів SSJ New з двигунами ПД-8 планується виконати у 2022 та 2023 роках. Мінімальна вартість SSJ New для "Аерофлоту" складе 2,26 млрд руб., випливає з інвестпроекту пільгового лізингу російських літаків. Наразі у російських перевізників 150 повітряних суден SSJ100.