Прокуратура оскаржила закриття справи проти "хрещеного батька контрабанди" Альперіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про закриття справи за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні.

Апеляційна палата ВАКС прийняла скаргу прокурора до розгляду 6 листопада, повідомляє "Слово і діло".

"Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора САП на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 12 жовтня 2023 року про закриття кримінального провадження", – йдеться у рішенні суду.

Як повідомлялося, раніше ВАКС закрив справу проти Альперіна у зв'язку із закінченням строків розслідування після повідомлення про підозру за клопотанням сторони захисту. Адвокати бізнесмена наполягали на тому, що до цієї справи слід застосувати так звані "правки Лозового" і закрити, адже строки розслідування у ній нібито продовжував не уповноважений на це суб’єкт.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року співробітники НАБУ затримали одеського контрабандиста Альперіна після того, як він сам прийшов до прокуратури. Перед цим президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе затримати Альперіна.

Його разом зі спільниками звинувачували у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн.

На початку грудня 2019 року ВАКС обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн. Її одразу ж внесли і Альперін вийшов на свободу. Втім, половину цих коштів згодом стягнули в дохід держави, бо він не здав ізраїльський паспорт.

У квітні 2021 року Рада національної безпеки й оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі. Санкції РНБО також торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня 2017 року ДФС повідомила про арешт на депозитних рахунках Київської митниці 450 млн грн у рамках розслідування кримінального провадження за фактом мінімізації сплати митних платежів низкою підприємств-імпортерів.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що одеський контрабандист Вадим Альперін намагався дати хабар одному з керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за відміну арешту.

На початку грудня 2017 року Печерський районний суд заарештував Вадима Альперіна у справі про спробу підкупу співробітника НАБУ із альтернативою внесення застави у 21 млн грн. Альперін вніс заставу і вийшов на волю, а потім за допомогою рішення суду повернув собі внесені як заставу кошти.