Видатки держбюджету на соцвиплати перевищили 370 мільярдів, – Мінфін

У січні-жовтні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема в жовтні – 35,42 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, ці кошти було спрямовано в обсязі:

226,6 млрд грн, із них у жовтні – 22,7 млрд грн , – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

із них у жовтні – , – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду; 85,6 млрд грн , із них у жовтні – 8,3 млрд грн , – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

, із них у жовтні – , – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; 36,5 млрд грн , із них у жовтні – 2,1 млрд грн , – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам.

, із них у жовтні – , – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам. 20,2 млрд грн , із них у жовтні – 2 млрд грн , – на соціальний захист дітей та сім’ї;

, із них у жовтні – , – на соціальний захист дітей та сім’ї; 2,2 млрд грн , із них у жовтні – 0,3 млрд грн , – на соціальний захист осіб з інвалідністю;

, із них у жовтні – , – на соціальний захист осіб з інвалідністю; 0,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,02 млрд грн, – на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

"У наступному бюджетному році на соціальний захист громадян передбачено 469,4 млрд грн. Пріоритетом залишається виплата пенсій, допомога дітям та малозабезпеченим сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини, виплата пільг і субсидій та соціальний захист осіб з інвалідністю. Продовжуємо адресно допомагати всім, хто цього найбільше потребує", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Раніше повідомлялося, що в січні-вересні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 335,8 млрд грн, зокрема у вересні – 35,3 млрд грн.