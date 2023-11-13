Ціни на газ для бізнесу почали зростати, – Мінекономіки

Фактична ціна реалізації природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у жовтні 2023 року становила 15 196,24 грн за тисячу кубометрів, що на 2,3% більше ніж у вересні (14 849,72 грн за тисячу кубометрів).

Про це свідчать дані Міністерства економіки, передає Інтерфакс-Україна.

У відомстві нагадали, що з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

Так, НАК "Нафтогаз України" за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (УЕБ, УІБ, УМВБ) не укладав договори купівлі-продажу газу у вересні (на жовтень), а середньозважена ціна її "дочок" на організованих товарних ринках у вересні (на жовтень) становила 15 тис. 196,24 грн за тисячу кубометрів.

Середня ціна на основі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market) – 15 тис. 77,87 грн за тисячу кубометрів.

Таким чином, найбільшою виявилася ціна дочок "Нафтогазу" 15 тис. 196,24 грн за тисячу кубометрів, яка і стала фактичною ціною реалізації.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни. Це призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася тільки виходячи з митної вартості імпорту.