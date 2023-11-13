Влада Києва оприлюднила проєкт бюджету на 2024 рік

Опубліковано проєкт бюджету Києва з дохідною частиною в 68,85 млрд грн і видатковою – в 82,32 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Київської міської ради, доходи загального фонду бюджету міста Києва становлять 66,34 млрд грн і доходи спеціального фонду бюджету міста Києва – 2,51 млрд грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва складають 58,53 млрд грн і видатки спецфонду – 23,79 млрд грн.

Резервний фонд бюджету в Києві передбачено в розмірі 2,11 млрд грн, що становить 3,6% видатків загального фонду бюджету в Києві.

Як повідомлялося, доходи бюджету Києва на 2023 рік заплановані у сумі понад 66,3 млрд грн, видатки – 65,6 млрд грн.