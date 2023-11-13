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Новини
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Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

деньги,кредит

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у понеділок знизився щодо долара США та євро.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 14 листопада, на рівні 36,1609 грн/$, порівняно із 36,0779 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро знижено на 5 копійок – до 38,5945 грн за євро.

Читайте також: Українці скупили рекордний обсяг валюти з лютого 2014 року, – Нацбанк

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.

Автор: 

валюта (2241) гривня (1590) курс (1549) НБУ (9401) обмін валюти (747)


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Нічого - ручний банкір Єрмака надрукує! Допомога бюджету у 60 відсотків запланована на 2024 рік владою мародерів буде не забезпечена, вже зараз вона не забезпечує кінець цього бюджетного року . А розтрати на Єрмакрмарафет під назвою Єдиний марафон ніхто не скасовувавє - та хіба тільки це
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13.11.2023 18:19 Відповісти
Що таке "допомога бюджету у 60%"? 60% від чого?
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13.11.2023 18:48 Відповісти
60% бюджетних витрат він хотів мабуть сказати, забезпечують партнери і тільки 40% самі українці
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13.11.2023 22:51 Відповісти
Не к добру всё это - клептоманы скупят $$ по дешевке и отпустят к НГ гривну

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14.11.2023 06:35 Відповісти
як вони задовбали) 37.44 037.93 о це курс

а цей їхній курс 36.3 просто щоб на рівному місці обдирати бізнес який в доларах працює

наприклад IT
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14.11.2023 10:55 Відповісти

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