Мінцифри розширило програму підтримки бізнесу для виходу на ринок Польщі

Міністерство цифрової трансформації разом із Офісом з розвитку підприємництва та експорту й національним проєктом "Дія.Бізнес" розширює пілотну програму підтримки малого та середнього бізнесу, щоб допомогти підприємцям масштабуватися та вийти на закордонні ринки. У межах програми відберуть 30 малих і середніх бізнесів, які зможуть додати інформацію про свою компанію та товари до Каталогу українських виробників, що планують експортувати до Польщі.

Як повідомили у Мінцифри, цей безоплатний онлайн-інструмент розміщено на вебсайті центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" у Варшаві. Це допоможе українським виробникам встановити прямі ділові контакти з польськими компаніями.

"У 2022 році майже кожна десята компанія, створена в Польщі, була українською. Наша ціль – підтримувати бізнес українців, які перебувають за кордоном, та розширити можливості для їхнього розвитку. А підтримка експорту в Польщу допомагає зміцнити позиції українських виробників та представити їх міжнародній арені", – зазначила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Взявши участь у проєкті, підприємці отримають:

супровід від локального експерта, який надаватиме консалтингову підтримку;

допомогу в налагодженні потенційного партнерства. Команда проєкту промотуватиме Каталог з товарами компаній-учасників на зустрічах з представниками польського бізнесу;

адаптацію матеріалів для Каталогу. За потреби відібраним учасникам допоможуть перекласти інформаційну довідку про компанію та товари польською й англійською мовами.

"У 2022 році Польща імпортувала продукції українського виробництва на $6,7 млрд. Завдяки близькому географічному розташуванню, зручній логістиці та платоспроможності покупців цей ринок є одним з найпривабливіших для вітчизняних експортерів. Тож розширенням пілотної програми ми прагнемо допомогти малому й середньому бізнесу налагодити постачання, міцніше закріпитися на польському ринку та збільшити експорт", – зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Щоб взяти участь у проєкті, потрібно заповнити реєстраційну форму на порталі "Дія.Бізнес" до 30 листопада.