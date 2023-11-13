Акціонери докапіталізують банк "Львів" на 250 мільйонів

Банк "Львів" планує збільшити статутний капітал на 250 мільйонів гривень або на 35,3% – до 958,41 млн грн за рахунок додаткових внесків акціонерів.

Відповідне питання винесено на позачергові збори акціонерів, заплановані на 18 грудня, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення банку у системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Передбачається, що у рамках збільшення статутного капіталу буде здійснено додаткову емісію акцій номіналом 0,1 грн кожна.

Як повідомлялося, у січні 2019 року 51% акцій банку викупив Фонд responsAbility (Швейцарія), а у січні 2022 року до складу акціонерів увійшла Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Згідно з інформацією на сайті банку "Львів", його акціонерами на початок цього року були: фонд ResponsAbility Participations (Швейцарія) – 48,56%, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) – 13,94% та громадянин Ісландії Маргеїр Петурсон – 37,47%.

За даними Нацбанку України, станом на початок вересня 2023 року банк "Львів" за розміром активів займав 28 місце (9,12 млрд грн) серед 64 банків, що діяли на той час в Україні. Чистий прибуток банку за 8 місяців цього року склав 121,1 млн грн.

Його головний офіс розташований у Львові, мережа включає 19 відділень, 13 з них – у Львівській області, шість – в інших містах.