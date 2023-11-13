Середньозважена ціна електроенергії за першу декаду листопада збільшилася на 2,5%. ІНФОГРАФІКА

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДН) за перші 10 днів листопада становила 4 283,09 грн/МВт-година, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом жовтня на 2,5%, з 4 177, 24 грн/МВт-година.

Про це йдеться в повідомленні АТ "Оператор ринку"

"Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження на ринку "на добу наперед" за 10 днів листопада 2023 року становить 3 899,11 грн/МВт-год.", – сказано в повідомленні.

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої е/е зафіксована на рівні 4 487,33 грн/МВт-година, що на 3,1% менше, ніж у першій декаді вересня – 4 631,19 грн/МВт-година.

Обсяг торгів електричною енергією на ринку "на добу наперед" за 10 днів листопада 2023 року становить 652 342,7 МВт-год, на внутрішньодобовому ринку акцептовано – 26 120,2 МВт-год. У порівнянні з першою декадою жовтня 2023 року обсяг торгів на РДН за першу декаду листопада збільшився на 56,46%, на ВДР обсяг торгів знизився на 40,52%.

Ціна продукту BASE на РДН в Румунії за 10 днів листопада 2023 року становить 3 442,26 грн/МВт-год, Словаччини – 2 767,54 грн/МВт-год, Угорщини – 2 988,56 грн/МВт-год.