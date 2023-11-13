Інфляція у росії перевищила зростання цін в Україні

Інфляція у росії за підсумками жовтня 2023 року прискорилась до 6,69% у річному обчисленні (порівняно із жовтнем минулого року), з 6% за підсумками вересня.

За даними Росстату, з початку року споживчі ціни у рф зросли на 5,47%, у тому числі за останній місяць – на 0,83%.

Найбільше за рік у росії зросли ціни на курятину (на 26,8%), плодоовочеву продукцію (на 23,99%), яйця (на 23,88%), рибу (на 8,3%) цукор (7,64%).

Як повідомлялося, за даними Державної служби статистики, в Україні інфляція у річному вимірі за підсумками жовтня 2023 року сповільнилася до 5,3% з 7,1% у вересні та 8,6% за підсумками серпня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Національний банк покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Водночас Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%.