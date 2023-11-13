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Новини
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Інфляція у росії перевищила зростання цін в Україні

путин,путін

Інфляція у росії за підсумками жовтня 2023 року прискорилась до 6,69% у річному обчисленні (порівняно із жовтнем минулого року), з 6% за підсумками вересня.

За даними Росстату, з початку року споживчі ціни у рф зросли на 5,47%, у тому числі за останній місяць – на 0,83%.

Найбільше за рік у росії зросли ціни на курятину (на 26,8%), плодоовочеву продукцію (на 23,99%), яйця (на 23,88%), рибу (на 8,3%) цукор (7,64%).

Як повідомлялося, за даними Державної служби статистики, в Україні інфляція у річному вимірі за підсумками жовтня 2023 року сповільнилася до 5,3% з 7,1% у вересні та 8,6% за підсумками серпня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Національний банк покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Водночас Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%.

Автор: 

інфляція (749) росія (14566) ціни (3582)


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Що робити з цією "найціннішою" інформацією?
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14.11.2023 00:02 Відповісти
Що "робити"? - Крокувати собі , повз цієї новини
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14.11.2023 00:55 Відповісти
і тому у нас ціни на автогаз ростуть кожен день по + 1 грн???
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14.11.2023 09:00 Відповісти
Тобі краще щоб він зник з продажу?

Почни сам торгувати автогазом - будеш кожного дня знижати ціну на 1 грн.

Потім розкажеш як пройшло
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14.11.2023 10:00 Відповісти
куюн , то ти ?
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14.11.2023 10:31 Відповісти
курица и яйца по одной цене, валюта только разная.
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14.11.2023 09:48 Відповісти
какой кропотливый аналитический высновок!)))
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14.11.2023 11:04 Відповісти
Ну, в Україні йде війна - то зрозуміло чому зросли ціни, а в росеї чого?Тягнуться "бідненькі" на зброю, щоб вбивати мирних жителів України?Запитайте своїх можновладців та ***** де прибутки від торгівлі природними ресурсами країни.Чи слобо?
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14.11.2023 11:09 Відповісти

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