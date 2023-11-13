"Власна справа": Ветерани отримають гранти на розвиток бізнесу на 64 мільйонів

Від старту ветеранського компонента грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 161 ветеран та члени родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 64 млн грн. За підсумками чотирнадцятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 13 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 4,8 млн грн.

"На сьогодні вже маємо 161 переможця ветеранського компонента програми "Власна справа", 54% з яких – це ветерани, 46% – другі з їхнього подружжя. Загалом вони отримають гранти на старт або розширення свого бізнесу на 64 млн грн. За підсумками чергової, чотирнадцятої, хвилі подачі заяв гранти на розвиток бізнесу отримають 13 ветеранів та членів їхніх родин. Понад 60% грантоотримувачів цієї хвилі планують відкрити нові компанії, інші – витратять грантові кошти на придбання обладнання та устаткування для розширення можливостей діючого бізнесу", – повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед 13 переможців чотирнадцятої хвилі 6 – учасників бойових дій, 7 – членів родин ветеранів.

На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити кав’ярню, стоматологічну клініку, студію манікюру, дитячий центр розвитку, пневматичний тир, магазин будматеріалів та товарів для дому, започаткувати тепличне господарство, надавати послуги з виготовлення та встановлення дитячих майданчиків.

Окрім того, низка ветеранів отримали гранти на масштабування вже діючого бізнесу – планують розширити мережу пекарень, збільшити асортимент кафе-бургерної, компанії з виробництва та продажу зоотоварів, надання послуг із обробки землі.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн – для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж три роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".