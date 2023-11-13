У Нацбанку не бачать потреби випускати банкноти 2000 або 5000 гривень
Національний банк України (НБУ) не планує розширювати номінальний ряд банкнот гривні, запроваджуючи купюри більшого номіналу.
Про це заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів у інтерв'ю виданню The Page, відповідаючи на запитання про можливість появи банкноти більшої за 1000 грн.
"Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот. Наразі основна банкнота в обігу – 500 грн (28% від загальної кількості банкнот в обігу)", – сказав Шабан.
Він зазначив, що Нацбанк наразі вважає оптимальним той номінальний ряд монет і банкнот гривні, що існує зараз.
"Існуючий номінальний ряд грошових знаків повністю забезпечує потреби у готівкових розрахунках. Ми в НБУ постійно оцінюємо рівень доходів населення та обсяг накопичень, аналізуємо обсяг готівки у грошовій масі та скільки її знаходитися поза банками, враховуємо інфляцію, рівень безготівкових розрахунків тощо. Є моделі, які дозволяють оцінити потребу в необхідному обсязі та номіналах готівки. Вони свідчать, що нині немає потреби щось змінювати", – пояснив Шабан.
Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в в обігу в Україні перебуває готівки на 727,9 млрд грн, що на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на початку року.
Зокрема, в обігу перебуває понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 6,4 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Якщо взяти кріїни пострадянського простору, то у всіх країн, окрім Узбекистану, найбільший номінал банкнотного ряду значно більший за наші 1000 гривень. наприклад Грузія, у якої найбільшлю є банкнота 200 ларі, що складає близько 2650 гривень.
3. Ну і якщо ми орієнтьуємось на Європу, то у країн Східної Європи де поки що в обігу перебувать національні валюти - злотий, форінт, крона, лей, лев тощо, то у них в обігу теж перебувають номінали значно більші за вартістю ніж наші 1000 гривень.
4. Нова максимальна банкнота може бути введена якщо вона є не нижчою за 1/2,5 частку мінімальної зарплати. Якщо наша мінімальна з/п складає 6700 грн, то це 2680 грн.
Висновок - номінал 2000 грн можна було би обїєктивно ввести в обіг.