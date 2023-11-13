Євросоюз схвалив подачу заявок на візу онлайн

Рада Європейського Союзу схвалила нові правила, які дозволять людям, які планують подорожувати до Шенгенської зони, подавати заявку на візу онлайн.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Зазначається, що можливість подати заявку на шенгенську візу онлайн спростить процес подачі заявок для мандрівників і, водночас, полегшить навантаження на національні адміністрації, які зможуть реагувати швидше та ефективніше.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС схвалили два відповідні регламенти, які передбачають створення платформи для подання візових заявок онлайн і замінять візову наліпку штрихкодом із криптографічним підписом.

Передбачається, що через платформу заявники зможуть надати всі необхідні дані, включно з документами, й оплатити візовий збір. Відвідування консульств буде потрібне лише для тих, хто в'їжджатиме в ЄС уперше.

Після підписання два регламенти будуть опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу та набудуть чинності на 20 день після публікації.

Дата застосування нових правил буде визначена після завершення технічної роботи над візовою платформою та цифровою візою.

Шенгенська зона – це зона 27 європейських країн, які скасували багато видів контролю на внутрішніх кордонах.