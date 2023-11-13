"Ощадбанк" збільшив чистий прибуток у 6 разів
Чистий прибуток державного "Ощадбанку" (Київ) за січень-вересень 2023 року склав 14,18 млрд грн, що у 6 разів перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.
Як повідомляється в проміжному скороченому звіті банку за третій квартал, чистий прибуток держбанку за третій квартал склав 7,34 млрд грн, що на 3,04 млрд грн більше, ніж у другому кварталі цього року, і на 0,56 млрд грн, ніж у третьому минулого року, передає Інтерфакс-Україна.
Відповідно до звіту, чистий процентний дохід "Ощадбанку" зріс у січні-вересні 2023 року на 32,2% до аналогічного періоду попереднього року – до 13,89 млрд грн, у тому числі в третьому кварталі зростання становило 24,4% – до 4,95 млрд грн, що у свою чергу на 0,75 млрд грн більше, ніж у другому кварталі цього року.
Чистий комісійний дохід за дев'ять місяців цього року збільшився до результатів 2022 року на 24,8% – до 5,07 млрд грн, у тому числі за третій квартал на 0,3% – до 1,75 млрд грн. Тим часом за квітень-червень цього року цей показник дорівнював 1,65 млрд грн.
Значний внесок у покращення фінансового результату банку внесло розформування резервів під очікувані кредитні збитки за активами: за дев'ять місяців цього року воно склало 1,4 млрд грн, у тому числі у третьому кварталі – 0,16 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року "Ощадбанк" сформував додаткові резерви відповідно 9,61 млрд грн та 4,2 млрд грн.
Згідно зі звітом, за дев'ять місяців 2023 року активи банку збільшилися на 16,9%, досягнувши 314,78 млрд грн до 30 вересня. Таке зростання пояснюється нарощуванням обсягу готівки, коштів на кореспондентських рахунках та в НБУ з 28,36 млрд грн до 62,56 млрд грн. Крім того, згідно зі звітом, обсяг інвестицій зріс на 10,07 млрд грн – до 153,45 млрд грн.
Щодо кредитів клієнтам, то за третій квартал вони зросли на 3,1% – до 83,03 млрд грн, при цьому все одно тримаються нижче за показник липня-вересня минулого року – 83,22 млрд грн. Із них корпоративним суб'єктам господарювання – 62,07 млрд грн, органам влади та місцевого самоврядування – 7,54 млрд грн, а також 4,55 млрд грн іпотечних кредитів.
Кошти клієнтів "Ощадбанку" за дев'ять місяців 2023 року збільшилися з 233,94 млрд грн до 268,89 млрд грн, а кошти банків навпаки – знизилися з 0,54 млрд грн до 0,24 млрд грн.
Власний капітал фінустанови за дев'ять місяців поточного року зріс на 14,04 млрд грн – до 36,2 млрд грн.
За даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, "Ощадбанк" посідав друге місце за загальним активом (337,99 млрд грн) серед 64 чинних банків країни та перше за кількістю відділень – 1182.
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