"Ощадбанк" збільшив чистий прибуток у 6 разів

Чистий прибуток державного "Ощадбанку" (Київ) за січень-вересень 2023 року склав 14,18 млрд грн, що у 6 разів перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Як повідомляється в проміжному скороченому звіті банку за третій квартал, чистий прибуток держбанку за третій квартал склав 7,34 млрд грн, що на 3,04 млрд грн більше, ніж у другому кварталі цього року, і на 0,56 млрд грн, ніж у третьому минулого року, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до звіту, чистий процентний дохід "Ощадбанку" зріс у січні-вересні 2023 року на 32,2% до аналогічного періоду попереднього року – до 13,89 млрд грн, у тому числі в третьому кварталі зростання становило 24,4% – до 4,95 млрд грн, що у свою чергу на 0,75 млрд грн більше, ніж у другому кварталі цього року.

Чистий комісійний дохід за дев'ять місяців цього року збільшився до результатів 2022 року на 24,8% – до 5,07 млрд грн, у тому числі за третій квартал на 0,3% – до 1,75 млрд грн. Тим часом за квітень-червень цього року цей показник дорівнював 1,65 млрд грн.

Значний внесок у покращення фінансового результату банку внесло розформування резервів під очікувані кредитні збитки за активами: за дев'ять місяців цього року воно склало 1,4 млрд грн, у тому числі у третьому кварталі – 0,16 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року "Ощадбанк" сформував додаткові резерви відповідно 9,61 млрд грн та 4,2 млрд грн.

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Згідно зі звітом, за дев'ять місяців 2023 року активи банку збільшилися на 16,9%, досягнувши 314,78 млрд грн до 30 вересня. Таке зростання пояснюється нарощуванням обсягу готівки, коштів на кореспондентських рахунках та в НБУ з 28,36 млрд грн до 62,56 млрд грн. Крім того, згідно зі звітом, обсяг інвестицій зріс на 10,07 млрд грн – до 153,45 млрд грн.

Щодо кредитів клієнтам, то за третій квартал вони зросли на 3,1% – до 83,03 млрд грн, при цьому все одно тримаються нижче за показник липня-вересня минулого року – 83,22 млрд грн. Із них корпоративним суб'єктам господарювання – 62,07 млрд грн, органам влади та місцевого самоврядування – 7,54 млрд грн, а також 4,55 млрд грн іпотечних кредитів.

Кошти клієнтів "Ощадбанку" за дев'ять місяців 2023 року збільшилися з 233,94 млрд грн до 268,89 млрд грн, а кошти банків навпаки – знизилися з 0,54 млрд грн до 0,24 млрд грн.

Власний капітал фінустанови за дев'ять місяців поточного року зріс на 14,04 млрд грн – до 36,2 млрд грн.

За даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, "Ощадбанк" посідав друге місце за загальним активом (337,99 млрд грн) серед 64 чинних банків країни та перше за кількістю відділень – 1182.