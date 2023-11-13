Євросоюз може затвердити нові санкції проти росії вже післязавтра, – Боррель

У Європейському Союзі завершується робота над 12-м пакетом санкцій проти росії, який міститиме заборону на алмази, Рада ЄС може схвалити нові санкції вже цієї середи.

Про це високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми завершуємо роботу над 12-м пакетом санкцій... Цей 12-й пакет міститиме більший список (персональних санкцій), нові експортні заборони, зокрема щодо алмазів, заходи, спрямовані на обмеження цін на нафту для того, щоб зменшити доходи, які Росія отримує від продажу своєї нафти не нам, а іншим, заходи, спрямовані на боротьбу з обходом (санкцій), і, як я вже сказав, заборону на алмази. Ми допрацьовуємо останні деталі цього пакета", – розповів єврокомісар.

За словами Борреля, ці пропозиції ще має затвердити Рада ЄС, після чого їх погодять країни Євросоющу.

"Цю постанову Ради щодо спільної пропозиції моєї та комісії може бути схвалено в середу", – уточнив високий представник.

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Як повідомлялося, у Євросоюзі обговорюють можливість запровадження щодо росії нового, 12 пакету санкцій, включаючи експортні обмеження на хімікати, технології, постачання алмазів із росії.

Напередодні, 9 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей москви обходити санкційні заходи.