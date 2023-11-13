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Боррель заперечує провал плану ЄС про мільйон снарядів для України

боррель

Європейський Союз не відмовився від мети поставити Україні до березня 2024 року 1 млн боєприпасів для артилерії.

"Це досі наша мета", – заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у відповідь на питання щодо актуальності планів ЄС щодо постачання України 1 млн снарядів, передає Інтерфакс-Україна.

Боррель нагадав, що Євросоюз завершив першу частину плану постачання – з європейських арсеналів. За оцінками Борреля, під час реалізації цих заходів ЄС виділив для Києва приблизно 300 тис. снарядів.

Боррель пояснив, що тепер ідеться про виробництво снарядів і відповідно збільшення їх випуску в ЄС. Однак він припустив можливість того, що ЄС не встигне провести в намічені терміни 700 тис. снарядів, що залишилися.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз поінформував країни-члени, що зобов’язання надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року навряд чи буде виконане.

На саміті ЄС наприкінці лютого лідери Євросоюзу погодилися з планами оперативного постачання Києву боєприпасів у кількості 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

20 березня Рада ЄС узгодила "тристоронній підхід", спрямований на надання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів спільними зусиллями. План складався з трьох пунктів: постачання Україні снарядів зі складів держав-членів за підтримки Європейського фонду світу у розмірі 1 млрд євро, спільні закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України та своїх збройних сил також на 1 млрд євро та третій трек – "нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі".

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боєприпаси (140) Євросоюз (5260) Боррель Жозеп (57)


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Це борель нічого не рішає, особливо щодо озброєнь. Це борель - пустопорожній ********, що отримує дармове бабло, за те, що відбуває номер.
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13.11.2023 20:59 Відповісти
Боррель не може наказувати лідерам ЄС що і як їм робити. Інакше це був би не ЄС а СНД або Тайожний Союз.

Інша справа що лідери країн ЄС досі дримбають вола і не усвідомлюють всіх ризиків затянування війни
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14.11.2023 02:18 Відповісти

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