Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання

Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) повідомило про підготовку нової допомоги для України, що включає транспортери, мініекскаватори, бетономішалки та інше будівельне обладнання.

"Подальша допомога для України: Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) готує постачання будівельного обладнання та матеріалів, включно з транспортерами, мініекскаваторами, драбинами, тачками, бетонозмішувачами та інструментами", – сказано в повідомленні, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує подвоїти військову допомогу Україні у 2024 році.

До того німецький збройовий концерн Rheinmetall 8 листопада оголосив про отримання замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. мінометних боєприпасів калібру 120 міліметрів.