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Новини Війна
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Російські атаки пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури

порт,одещина

Російські окупаційні війська з 18 липня вразили 105 об’єктів портової інфраструктури України та шість цивільних будівель.

Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією Литвина, внаслідок масованих атак було пошкоджено або частково зруйновано 10 елеваторів, два трубопроводи, 34 адміністративні будівлі, 26 складів з олією та паливом, 93 транспортні засоби, а також 69,7 тис. кв. м складів зберігання зернових вантажів та 62 тис. тонн зернових вантажів.

Литвин додав, що в результаті російських обстрілів портової інфраструктури загинули троє людей, 12 отримали поранення.

Він додав, що формується перелік знищеного та пошкодженого майна та оцінюється вартість відновлення об'єктів.

Наприкінці листопада повідомлялося, що Європейська Комісія виділить 50 млн євро на відновлення українських портів, які постраждали від ракетних атак РФ.

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