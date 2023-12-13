Міноборони ліквідує закупівельний департамент – його функції розділять між трьома підрозділами

Міністерство оборони ліквідує Департамент ресурсного забезпечення, який відповідав за всі закупівлі відомства.

У пресслужбі міністерства повідомили, що зі складів Збройних сил також вилучать частину бракованих сухпайків, які цей Департамент закупив у 2022 році без контролю якості.

"У частині наборів пошкоджене пакування з джемом – попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Набори заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків", – повідомили у міністерстві.

Там додали, що керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.

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У відомстві нагадали, що до сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.

"Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу"), Департаментом планування", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Міноборони планувало з грудня поточного року передати закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил України агентству "Державний оператор тилу". Наприкінці серпня керівником агентства, яке восени має розпочати закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсів для ЗСУ, призначили колишнього очільника держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова.

Раніше Рахункова України підтвердила дані журналістського розслідування про завищення цін на продукти харчування, які Міноборони купувало для військовослужбовців ЗСУ.

Результати аудиту засвідчили, що Міноборони непродуктивно використало 7,44 мільярда гривень бюджетних коштів, замовляючи найбільш вживані продукти харчування за цінами, в середньому на 30% вище ринкових. У підсумку, визначена Міноборони вартість харчування військовослужбовця ЗСУ на добу перевищувала вартість такого харчування в інших підрозділів сектору безпеки та оборони від 3,17 млрд грн (Нацгвардія) до 7,04 млрд грн (СБУ).