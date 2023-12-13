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Австрія затягує погодження нових санкцій ЄС проти Росії, – АРА

росія,путін,санкції

Посли Європейського Союзу 13 грудня не змогли домовитися про спільну позицію щодо 12 пакету санкцій проти Росії через позицію Австрії, яка захотіла провести юридичну експертизу нового пакету перед його погодженням.

Про це повідомляє австрійське інформагентство АРА з посиланням на неназваних "офіційних представників ЄС", передає Укрінформ.

"ЄС стоїть на порозі фіналізації 12 пакету санкцій проти Росії. Посли ЄС не змогли домовитися про спільну позицію у вівторок ввечері через Австрію. Австрія не блокує пакет, вона зареєструвала "застереження про перевірку", – сказано в повідомленні.

Як пояснює агентство, це означає, що перед тим, як буде досягнуто остаточної згоди, має відбутися юридична експертиза нового пакету санкцій з боку міністерства закордонних справ і федеральної канцелярії Австрії.

"Мета полягає в тому, щоб представити доопрацьований пакет главам держав і урядів ЄС на їхньому саміті в Брюсселі в четвер і п'ятницю (14-15 грудня). Очікується, що пакет міститиме подальші заборони на експорт та імпорт товарів, а також додасть більше людей і компаній до списку санкцій. Заборона на імпорт алмазів з Росії також, ймовірно, буде включена", – зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що G7 до кінця року запровадить заборону на імпорт алмазів із РФ. Буде введена пряма заборона на покупки, яка набуде чинності 1 січня наступного року, а також непряма заборона, яка буде запроваджена поступово.

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Австрія (319) росія (14164) санкції (4375) Євросоюз (5094)


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Как не Австрия, то Венгрия, то Шольц, то поляки, то республиканцы. У меня такое впечатление, что у них там сговор и они жребий тянут, кто следующий будет нам палки в колеса вставлять. Все такие помогайки, только вот беда, вечно находиться причина почему нет помощи
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13.12.2023 19:48 Відповісти

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