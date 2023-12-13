НБУ анулював ліцензії 19 компаніям

Національний банк України анулював усі наявні ліцензії на надання фінансових послуг 19 небанківським фінансовим установам.

Як повідомляє НБУ, мова йде про:

ПТ "Ломбард "Реверс" ТОВ "Тамплієрія" і Компанія" (ЄДРПОУ 40149200);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" (ЄДРПОУ 41171897);

ПТ "Ломбард заставне товариство "Діаматовий дім" ТОВ "Монета" і Компанії" (ЄДРПОУ 41112171);

ПТ "Ломбард Фармація і Ко" (ЄДРПОУ 30696541);

ПАТ "Семпре Сістем Фінанс" (ЄДРПОУ 39001724);

ПТ "Хруща та Компанії "Ломбард АВК" (ЄДРПОУ 32241717);

ПТ "Ломбард "Алатир" ТОВ "Трісель" і Компанія" (ЄДРПОУ 36445305);

ПТ "Ломбард "Віста" ТОВ "Ай-Ті 911" і Компанія" (ЄДРПОУ 31070759);

ПТ "Ломбард – Каркузаєв і Компанія" (ЄДРПОУ 32076400);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінтех Рішення" (ЄДРПОУ 42132885);

ПТ "Ломбард "Невєдров Ю.О. і Компанія" (ЄДРПОУ 30602254);

ПТ "Лисенко та Компанія-Ломбард" (ЄДРПОУ 36041214);

ПТ "Ломбард "Кредит Віп-Голд і Компанія" (ЄДРПОУ 36681064);

ПТ "Універсальний ломбард "Грошович'Ок" ТОВ "Фінансова допомога" і Компанія" (ЄДРПОУ 40485181);

ТОВ "Фінансова компанія "Хіт" (ЄДРПОУ 43506298);

ТОВ "Віріді-Люкс" (ЄДРПОУ 43086971);

ТОВ "Регіональний кредит" (ЄДРПОУ 38157558);

ТОВ "Фінансова компанія "Проксима" (ЄДРПОУ 41868410);

ТОВ "ФДС Фінанс" (ЄДРПОУ 43578818).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 грудня 2023 року.

Нагадуємо, що з 31 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року до зазначених фінансових установ застосовано заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Зазначені установи не виконали рішення Національного банку України та не усунули порушення ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензій набирають чинності з 12 грудня 2023 року.