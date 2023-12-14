В Україні запустять інформаційно-комунікаційну систему донорства "єКров", яка спростить та впорядкує процедуру здачі крові.

"Відтепер на неї покладено функції, пов'язані з донорством крові та її компонентів. Це значить, що адміністративні процедури та виробничі процеси у сфері донорства крові та її компонентів будуть функціонально автоматизовані", – сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

До складу системи "єКров" входитимуть функціональні модулі та реєстри, що дозволять узагальнити повну інформацію щодо здійснення донацій, проведення окремих видів обстеження, планування та моніторингу.

"Гарантування безпеки і якості донорської крові та компонентів крові – євроінтеграційні зобов'язання України. Можливості системи дозволять мати своєчасну й достовірну інформацію про потреби крові, а також моніторити запаси крові на національному та регіональному рівнях", – зазначила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифровізації Марія Карчевич.

У взаємодії з електронною системою охорони здоров’я система "єКров" забезпечуватиме облік і контроль донорства крові та компонентів крові.

У складі системи "єКров" функціонуватиме кілька публічних реєстрів, які, зокрема, розробляються на платформі "Дія.Engine".

Окрім цього, передбачено й створення реєстру ліцензій, який буде переданий для ведення та виконання функцій, пов'язаних із ліцензуванням та здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері донорства крові та компонентів крові Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками.