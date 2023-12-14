Влада Нідерландів закликає українських біженців подумати про оренду житла
Влада Нідерландів просить українських біженців обміркувати можливість самостійно винаймати житло, якщо є така фінансова спроможність.
Відповідну заяву Міністерства юстиції та безпеки Королівства оприлюднило посольство України в Нідерландах.
Наголошується, що Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Наразі понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у країні.
Багатьма з них опікуються муніципалітети за підтримки численних неурядових організацій та волонтерів, а також інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.
"На жаль, війна все ще триває та люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах. Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих. Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість", – йдеться у заяві.
Ті біженці, які приїхали до Нідерландів уперше, можуть вказати таке бажання при реєстрації у першому пункті прибуття і отримати інформацію про нідерландський ринок житла.
"Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом", – підкреслили у повідомленні.
Детальніше про українських біженців у ЄС читайте в матеріалі БізнесЦензора: Більшість обирає Німеччину. Як змінилася географія українських біженців в ЄС
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Сидіти на шиї у людей, які тобі допомогли, непорядно.
- если положено - ешь.
- так оно не положено.
- не положено - не ешь
А винаймати житло за кордоном хоч і працювати то майже вся зарплата піде, окрім цього ще харчування порахувати
Якщо власник надає гуртожиток на роботі, тоді так можна працювати
А винаймати можуть ті хто дуже багато заробляє
На тисячу півтори євро в ЄС далеко не розгонишься, для нас великі гроші але не для ЄС
А якщо врахувати людей пенсійного віку, вони працювати на фізичних роботах не можуть
І оплачувати житло теж не буде змоги
Таким чином ЄС виганяє тих людей хто сподівається потрапити за кордон не працювати і жити на пособія держави
Таких людей багато хто має корисні цілі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019