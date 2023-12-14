Влада Нідерландів закликає українських біженців подумати про оренду житла

Влада Нідерландів просить українських біженців обміркувати можливість самостійно винаймати житло, якщо є така фінансова спроможність.

Відповідну заяву Міністерства юстиції та безпеки Королівства оприлюднило посольство України в Нідерландах.

Наголошується, що Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Наразі понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у країні.

Багатьма з них опікуються муніципалітети за підтримки численних неурядових організацій та волонтерів, а також інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

"На жаль, війна все ще триває та люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах. Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих. Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість", – йдеться у заяві.

Ті біженці, які приїхали до Нідерландів уперше, можуть вказати таке бажання при реєстрації у першому пункті прибуття і отримати інформацію про нідерландський ринок житла.

"Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом", – підкреслили у повідомленні.

Детальніше про українських біженців у ЄС читайте в матеріалі БізнесЦензора: Більшість обирає Німеччину. Як змінилася географія українських біженців в ЄС