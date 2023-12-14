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Новини
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Влада Нідерландів закликає українських біженців подумати про оренду житла

біженці,українці

Влада Нідерландів просить українських біженців обміркувати можливість самостійно винаймати житло, якщо є така фінансова спроможність.

Відповідну заяву Міністерства юстиції та безпеки Королівства оприлюднило посольство України в Нідерландах.

Наголошується, що Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Наразі понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у країні.

Багатьма з них опікуються муніципалітети за підтримки численних неурядових організацій та волонтерів, а також інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

"На жаль, війна все ще триває та люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах. Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих. Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість", – йдеться у заяві.

Ті біженці, які приїхали до Нідерландів уперше, можуть вказати таке бажання при реєстрації у першому пункті прибуття і отримати інформацію про нідерландський ринок житла.

"Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом", – підкреслили у повідомленні.

Детальніше про українських біженців у ЄС читайте в матеріалі БізнесЦензора: Більшість обирає Німеччину. Як змінилася географія українських біженців в ЄС

Автор: 

біженці (694) житло (573) мігранти (432) Нідерланди (247)


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Топ коментарі
+9
ага, зараз! наші, хто працьовитий, вже давно влаштувались на роботу і самостійно орендують собі житло. інше бидло ніколи з шари добровільно не злізе.
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14.12.2023 10:12
+7
вертайтеся на батьківщину! житло дешеве. роботи валом.
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14.12.2023 10:26
+5
- мне положено мясо !!!

- если положено - ешь.

- так оно не положено.

- не положено - не ешь
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14.12.2023 10:37
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ага, зараз! наші, хто працьовитий, вже давно влаштувались на роботу і самостійно орендують собі житло. інше бидло ніколи з шари добровільно не злізе.
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14.12.2023 10:12 Відповісти
Звучить зухвало і агресивно. Таке може написати тільки людина, яка взагалі не знайома з тонкощами і труднощами ринку аренди саме у Нідерландах.
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14.12.2023 10:57 Відповісти
І це нормально.
Сидіти на шиї у людей, які тобі допомогли, непорядно.
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14.12.2023 10:18 Відповісти
- мне положено мясо !!!

- если положено - ешь.

- так оно не положено.

- не положено - не ешь
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14.12.2023 10:37 Відповісти
Це вже заклик того що допомагати біженцям не можуть
А винаймати житло за кордоном хоч і працювати то майже вся зарплата піде, окрім цього ще харчування порахувати
Якщо власник надає гуртожиток на роботі, тоді так можна працювати
А винаймати можуть ті хто дуже багато заробляє
На тисячу півтори євро в ЄС далеко не розгонишься, для нас великі гроші але не для ЄС
А якщо врахувати людей пенсійного віку, вони працювати на фізичних роботах не можуть
І оплачувати житло теж не буде змоги
Таким чином ЄС виганяє тих людей хто сподівається потрапити за кордон не працювати і жити на пособія держави
Таких людей багато хто має корисні цілі
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14.12.2023 10:24 Відповісти
вертайтеся на батьківщину! житло дешеве. роботи валом.
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14.12.2023 10:26 Відповісти
Халява закінчується? Сикуни, ухилянти, паразити, халявщики, дизертири, "інваліди", "хворі", "супровожданти", "догляданти" та ін ситі бики і кнури призивного віку- нах. додому, відбудовувати і захищати Батьківщину, котру покинули стікати кров"ю! Приїхали?
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14.12.2023 10:39 Відповісти
Скажу вам так - НЕ працюють та живуть на допомогу в основному жінки з дітьми, тому що дуже важко і працювати і за дитиною дивитися - за європейськими законами ти не маєш право залишати дитину саму до 12 років. А няня коштує дорожче, ніж мінімалка. А от сім'ї, де є чоловіки, якраз в більшості працюють. Звичайно не всі, але тенденція саме така. Так що це ви зараз радієте тому, що у жінок з дітьми починаються проблеми.
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14.12.2023 11:21 Відповісти
Читайте уважно - я написав про "ситих кнурів і биків призовного віку".
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14.12.2023 12:24 Відповісти
Ну то і ви уважніше читайте - я написав, що "ситих кнурів і биків призовного віку" це не буде стосуватися в основному, бо у більшості з них якраз є робота чи якесь інше джерело доходу.
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14.12.2023 14:56 Відповісти
а палестинців, чи сирійців закликає?
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14.12.2023 11:07 Відповісти
Абсолютна більшість утікачів на Захід від війни - це мешканці Півдня та Сходу , тобто вони в 2019 році самі наобирали тих , кто надав Путіну таку смачну можливість напасти на Україну ... а коли Путін таки напав - самі повтікали на Захід , залишивши в свїй більшості україномовним громадянам розбиратися на фронтах з проблемою , яку російськомовні мешканці Півдня та Сходу породили своїм шизофренічним голосуванням 21 квітня 2019 року. Хіба це справедливо? Так , що не треба скиглити , а вже повинні були ( крім пенсіонерів ) вивчити голландську мову та піти працювати , як працюють пересічні голландці , які своїми податками забезпечують проживання 73%-вих ЗЕбіженців .
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14.12.2023 12:10 Відповісти
https://biz.censor.net/user/575353 (чі Олександре) ".....російськомовні мешканці Півдня та Сходу породили своїм шизофренічним голосуванням....." Будь ласка передивиться результати виборів по областях:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019
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14.12.2023 16:49 Відповісти

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