Фонд держмайна наступного року планує виставити на приватизацію майже тисячу об’єктів

Фонд державного майна планує у 2024 році виставити на приватизацію близько тисячі об’єктів.

Як уточнив очільник Фонду Віталій Коваль, усі вони продаватимуться через приватизаційні аукціони.

За його словами, приватизація на часі, оскільки Україна не може дозволити собі генерувати збитки під час війни. "Державні активи генерують збитки, а кількість державних підприємств не виправдовує той напрямок на лібералізацію та ринкову економіку, який Україна обрала", – зазначив він.

На думку голови Фонду, в центрі процесу "роздержавлення" має перебувати малий та середній бізнес. Тож, він закликав бізнес до співпраці у пошуку об’єктів для приватизації.

"Закликаємо вас стати амбасадорами у пошуку об’єктів для приватизації. Адже в багатьох населених пунктах є об’єкти, які не використовуються по 10-15 років. Звертайтесь до Фонду з пропозицією по приватизації. Будемо робити все, щоб шлях до прозорого аукціону був найкоротшим", – закликав Коваль.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує виставити на продаж у наступному році 6 великих державних підприємств. За його словами, велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає продаж таких активів, як "Одеський припортовий завод", "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Українські енергетичні машини", "Електроважмаш" та "Сумихімпром".