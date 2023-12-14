Україна отримала третій транш від МВФ на $900 мільйонів

Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, 11 грудня виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Відтак, Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Як повідомлялося, наприкінці червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF) та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн).

Нову програму співпраці з МВФ було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд Україна отримала на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR 664 млн (близько $900 млн) у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня та грудня цього року відповідно.