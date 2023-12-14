Понад 40% IT-спеціалістів кажуть про зростання доходів, – дослідження

У порівнянні з минулим роком частка ІТ-спеціалістів, чий дохід зріс, збільшилася втричі. У 2022 році таких було 14%, цьогоріч – майже 44%.

Про це свідчать дані дослідження IT Research Ukraine, передає Львівський ІТ Кластер.

Водночас зазначається, що у кожного десятого фахівця доходи знизилися.

Загалом медіана доходу спеціалістів в Україні становить $2630, що на $270 більше ніж у 2022 році. Найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років, третина спеціалістів – жінки.

Більша частина опитаних зазначили, що цього року також зросли їхні витрати: 72,9% у 2023 на противагу 62% минулоріч. Найбільше витрачають на базові потреби: оренду житла, харчування тощо.

Понад 80% айтівців мають змогу заощаджувати: у середньому відкладають чверть доходу. Однак, кожен десятий зберігає більше половини щомісячної винагороди.

Згідно з дослідженням, понад 213 тисяч IT-спеціалістів, що становить 93,6% від усіх, частину свого бюджету спрямовують на благодійність. Це на 4,6% більше ніж минулоріч. У середньому донатять десяту частину доходу, що дорівнює близько $264.