Ще три енергоблоки ТЕС вийшли в аварійний ремонт

Три енергоблоки на теплових електростанціях в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт. Крім того, ворог вкотре обстріляв одну з ТЕС на сході країни, унаслідок чого пошкоджене обладнання станції.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що також через пошкодження обстрілами та негодою електромереж обленерго припинили видачу електроенергії дві ТЕЦ в південному та західному регіонах.

Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються, наголосили в компанії.

Наголошується, що пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту. Зокрема, у східному регіоні повернута в роботу високовольтна повітряна лінія, яка вимикалась вчора через негоду.

Станом на ранок, знеструмлено через негоду 225 населених пунктів в Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській та Чернігівській областях. У Донецькій області 147 населених пунктів без енергопостачання більше доби.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 454 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, областях.

Експорт електроенергії сьогодні відсутній, імпорт здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 429 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 621 МВт.