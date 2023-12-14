Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Із 13 по 14 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,01 грн – до 33,17 гривні за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 1,05 грн і на 1,13 грн – у середньому до 33,61 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.

На 1 грн скинули ціну на автогаз Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, "Катрал" і "Авантаж 7".

Такі мережі як Shell, "Авіас", U.GO, Rodnik, "Рур Груп", UPG, "Укрнафта" та інші знизили ціни на 0,25-2,4 грн.

На аукціоні Української енергетичної біржі 12 грудня вартість скрапленого газу знизилась до 35 тис.-36 тис. грн/т, що на 6 200 грн/т менше за результат торгів 8 грудня і на 25 тис. грн/т менше за середню ціну в листопаді.

Різке падіння цін спричинено як потужними імпортними обсягами, так і суттєвим падінням споживання.