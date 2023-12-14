Голова "Нафтогазу" заявив про розробку стратегії декарбонізації групи

НАК "Нафтогаз" розпочала розробку стратегії декарбонізації групи.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у Facebook.

"Це свідомий підхід до навколишнього середовища, де ми живемо. Майбутнє експорту нашого газу в ЄС теж безпосередньо залежить від того, наскільки відповідально ми підходитимемо до його видобутку, зберігання і транспортування, адже для цього є чіткі стандарти й вимоги", – наголосив він.

За словами Чернишова, над розробкою стратегії працюватимуть усі підрозділи й дочірні підприємства групи. План дій включатиме оцінку поточного стану, цілі, шляхи фінансування і строки їх реалізації.