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Голова "Нафтогазу" заявив про розробку стратегії декарбонізації групи

нафтогаз

НАК "Нафтогаз" розпочала розробку стратегії декарбонізації групи.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у Facebook.

"Це свідомий підхід до навколишнього середовища, де ми живемо. Майбутнє експорту нашого газу в ЄС теж безпосередньо залежить від того, наскільки відповідально ми підходитимемо до його видобутку, зберігання і транспортування, адже для цього є чіткі стандарти й вимоги", – наголосив він.

За словами Чернишова, над розробкою стратегії працюватимуть усі підрозділи й дочірні підприємства групи. План дій включатиме оцінку поточного стану, цілі, шляхи фінансування і строки їх реалізації.

Автор: 

Нафтогаз (3308) декарбонізація (14)


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