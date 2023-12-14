Українські ІТ-фахівці продовжують виїжджати за кордон, – дослідження
Українські ІТ-спеціалісти продовжують виїжджати за кордон, за рік їх кількість зросла до 65 тисяч.
Про це свідчать дані дослідження IT Research Ukraine 2023, проведеного "Львівським IT Кластером", повідомляє галузеве видання dev.ua.
За даними дослідження, загалом за останній рік кількість фахівців в українській ІТ-індустрії збільшилася на 6% – до 307,6 тис. Але тільки 242 тисячі з них живуть і працюють в Україні.
Водночас кількість українських ІТ-спеціалістів закордоном збільшилася за рік на 20% – до 65 тис., порівняно із 55-57 тис. минулого року.
Легалізуватися за кордоном наразі планують лише 14% українських ІТ-фахівців, ще 0,8% вже це зробили.
При цьому 59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, це на 2,5% більше порівняно з 2022 роком. Однак близько 4% або 9-11 тисяч фахівців планують переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного.
Як повідомлялося, експорт українських IT-послуг вперше зменшується. Очікується, що у 2023 році він становитиме $6,7-7,1 млрд, що на 7,7-2,3% менше ніж минулого року.
У межах дослідження опитано понад 7 тисяч фахівців та понад 400 компаній з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки не перевищує 2,1%.
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Але собака - друг чєловєка!
Зато "коньяк, віскі і ром" залишаться господарю.
Я украинец, закончил аспирантуру. Дальнейшее общение с идиотом считаю бессмысленным.
Никто не ноет. Дать взятку и уехать из страны не проблема. Причем это все официально. Но множество айтишников остались в стране, воюют, помогают фронту, как и те, что уехали. А уехали многие еще до февраля 22 года. Ибо жить в стране, в которой люди с автоматами приходят в офис, кладут тебя мордой в пол и вымогают деньги несколько некомфортно, мягко говоря. Выгнали айтишников из страны, теперь удивляются, почему киевстары падают.
И живёт-то он не в Дубне атомной,
А в НИИ каком-то под Каширою,
Врет, что он там шеф над автоматною
Электронно-счётною машиною.
Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне
Двадцать пять на девять с одной сотою, -
И сидит потом, болтает ножками,
Сам сачкует, а она работает." (С)
їм меньше 18 та більше 60?
ніфіга, у нас талановиті спеціалісти.
"за рік на 20% - до 65 тис., порівняно із 55-57 тис. минулого року." - тобто тільки 8-10 тис виїхало. З 307 тис айтішників. Тобто 3%. Якщо припустити що в галузі +- гендерний паритет, то запросто могло виїхати 6% жінок і жодного чоловіка
Пішов https://dev.ua/news/it-research-1659357655?fbclid=IwAR2pWaZ6jvh3iR0-VuVhnUrJPQR77pkpPUwEBTsT1UHFQkLoXBwmAogxJec далі по лінку на першоджерело і бачу, що кожен інтепретує цифри по своєму
1. є інфографіка з припискою "Станом на травень-червень 2022 виїхали 50-57 тис, з них 64% жінок"
Тобто за який термін виїхали, невідомо. Може це з грудня 2021, як зазначено на тій же ж інфографіці? тобто за півтора року? ну і чоловіків виїхало в результаті +- 20 тис
2. Якщо поєднати цю статтю і першоджерелом вище, то виходить що 36% чоловіків серед 8-10 тис тих що виїхали в 2023 це 3-3,5 тис
3. Решта загальної статистики по галузі - середній вік 31 рік, 71%чоловіків і 29% жінок в галузі вважаю нерелевантною для підрахунків бо чоловіки і жінки мають різко різні можливості перетину кордону, плюс вік і сімейний стан тих хто виїхав не зазначений
Тобто підсумовуючи сказане - треба говорити не про 65 тис здорових_бугаїв_злісних_ухилянтів_айтішників які втекли через Тису, а можливо десь 3-3,5тис чоловіків різного віку які у 2023 році скористалися можливістю виїхати з України - імовірно і частина з них за сірими схемами, але і частина маючи 3 дітей, надбані болячки і вік +60 років
Згорбатіли коло комп'ютерів.
Чи через родичів-інвалідів багато хто виїзжає...
Спланована операція "забивання цвяхів мікроскопом" по витисканню айтівців з країни, за яку казав порядний нетиловий військовий, який вже загинув, нажаль. А як гарно все починалось з цькування тиловими рядженими ненависних айтівців. Ось і маємо.
Три галузі, які наповнювали бюджет.
Дві - металургія і с/г знищують рашисти, третю ІТ знищують т.з. свої. Міністр трансформер чи трансформатор задоволений результатом?
Я 20 років працювала в банківській системі в Україні.
Зараз мені 47, в Бельгії. 1,5 роки вивчала нідерландську. Якось пішла до їх центру зайнятості спитати, чи можливо у моєму віці на it перевчитися. І в Україні для мене це було цікаво. Відповідь була - так, і потім роботу допоможуть знайти. Після мого візиту, центр зайнятості періодично писав мені листи, щоб я не забула про них, контролювали мої результати в мовній школі.
З наступного тижня йду на навчання.