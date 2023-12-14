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Українські ІТ-фахівці продовжують виїжджати за кордон, – дослідження

іт

Українські ІТ-спеціалісти продовжують виїжджати за кордон, за рік їх кількість зросла до 65 тисяч.

Про це свідчать дані дослідження IT Research Ukraine 2023, проведеного "Львівським IT Кластером", повідомляє галузеве видання dev.ua.

За даними дослідження, загалом за останній рік кількість фахівців в українській ІТ-індустрії збільшилася на 6% – до 307,6 тис. Але тільки 242 тисячі з них живуть і працюють в Україні.

Водночас кількість українських ІТ-спеціалістів закордоном збільшилася за рік на 20% – до 65 тис., порівняно із 55-57 тис. минулого року.

Легалізуватися за кордоном наразі планують лише 14% українських ІТ-фахівців, ще 0,8% вже це зробили.

При цьому 59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, це на 2,5% більше порівняно з 2022 роком. Однак близько 4% або 9-11 тисяч фахівців планують переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного.

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Як повідомлялося, експорт українських IT-послуг вперше зменшується. Очікується, що у 2023 році він становитиме $6,7-7,1 млрд, що на 7,7-2,3% менше ніж минулого року.

У межах дослідження опитано понад 7 тисяч фахівців та понад 400 компаній з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки не перевищує 2,1%.

Автор: 

біженці (694) мігранти (432) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (543)


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Топ коментарі
+19
Настав кінець епохи бідності. Всі стали заможними, як обіцяв Великий Боневтік, тож поїхали до поляків, німців, французів робити і там кінець епохи бідності.
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14.12.2023 13:52
+14
Не осуждаю. Если есть возможность и немного мозгов, то почему бы не свалить с этого концлагеря?
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14.12.2023 14:13
+13
та не кажи). А прикинь, значна частина ще й з дому працює. В домашніх капцях і з котом на колінях.
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14.12.2023 13:59
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Настав кінець епохи бідності. Всі стали заможними, як обіцяв Великий Боневтік, тож поїхали до поляків, німців, французів робити і там кінець епохи бідності.
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14.12.2023 13:52 Відповісти
Чомусь дані німців, французів, поляків і тд показують , що ці виїздуни не спішать знаходити роботу . А ще типовий вкраїнський ІТішник не спішить світити там заробіток , бо не хоче платити місцеві податки . Особливо мені подобається як в європці в деяких державах для самозайнятих ( не драконівські 5% як у нас) а 40%+ на прибуток , а потім ще як собі з рахунку сам ЗП виплачуєш , то ще -20-25%
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15.12.2023 17:50 Відповісти
Пиши вже відразу 99% податку на прибуток
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30.12.2023 00:41 Відповісти
Кляті айтішніки! Не роблять ніхрєна! Тицяють собі в кнопки. Отримують величезні ЗП.
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14.12.2023 13:53 Відповісти
та не кажи). А прикинь, значна частина ще й з дому працює. В домашніх капцях і з котом на колінях.
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14.12.2023 13:59 Відповісти
От падли! Ще й з котом!
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14.12.2023 14:00 Відповісти
Коти дресировані - каву возять від кавомашин-роботів
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14.12.2023 14:04 Відповісти
на гіроскутерах
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14.12.2023 14:06 Відповісти
Як би ж то тільки каву. Деякі ще й пиво, а великі чорні ще й коньяк, віскі і ром)
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14.12.2023 14:15 Відповісти
Коти,канєшно, добре. Я люблю котиків.
Але собака - друг чєловєка!

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14.12.2023 15:57 Відповісти
пробували). З лабрадором на колінях не дуже зручно. І пиво по дорозі випиває.
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14.12.2023 16:02 Відповісти
Пиво - невелика плата за вірну службу.
Зато "коньяк, віскі і ром" залишаться господарю.

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14.12.2023 16:07 Відповісти
А ти спробуй без ІТшника зробити дрон чи ракету, зараз усе потребує мозгів.
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14.12.2023 14:47 Відповісти
фон Браун робив ракети, коли діди ******** айтішників без штанів бігали і самим потужним засобом розрахунку була логарифмічна лінійка. І нічо. Огого як літали.
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14.12.2023 15:15 Відповісти
Первые вычислительные машины в Германии еще до войны сделали.
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14.12.2023 15:22 Відповісти
І шо? Ви маєте інформацію, шо інженери (не айтішники!) фон Брауна ними користувались?
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14.12.2023 15:24 Відповісти
Фон Браун много общался с Конрадом Цузе - изобретателем первых компьютеров в их классическом понимании. И большинство работ по расчетам для ракет, полетевших в космос проводились на компьютерах. Как в США, так и в СССР.
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14.12.2023 15:54 Відповісти
То вже потім, коли компутери стали меншими за цех завода і перемножували два на два швидше ніж за годину.
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14.12.2023 15:56 Відповісти
Нет именно первые ракеты полетевшие в космос на компьютерах рассчитывали.
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14.12.2023 16:02 Відповісти
Охрєнєть, людина вам про фау , а ви про космос ,позитивна людина
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14.12.2023 18:04 Відповісти
Если не знаешь и не понимаешь, лучше не писать. Фау - это ракета, которая первой достигла космоса и на базе которой были сделаны все дальнейшие космические ракеты.
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15.12.2023 02:21 Відповісти
Для тебе ,суперспеца , особисто : фау-2 -перша бойова балістична ракета у світі , виготовлена у часи коли комп'ютер вчився додавати до двох два , про це тобі людина написала . Але ж ти кацап під vpn , який будучи ідіотом , прагне довести іншим свою кацапську зверхність (( Ти мені ще не встиг написати з якої висоти над поверхнею Землі починають рахувати космічний простір , це був би вже повний треш (( Усохни , космонавт , від тебе лаптями смердить ((
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15.12.2023 02:52 Відповісти
>Але ж ти кацап під vpn , який будучи ідіотом
Я украинец, закончил аспирантуру. Дальнейшее общение с идиотом считаю бессмысленным.
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15.12.2023 03:12 Відповісти
І що багато цих нитиків з українського айті якось допомагають нашій боротьбі ? Ніт, всі вони ниють про концтабір . Це просто паразити по суті . Ще один знайомий клоун мені доказував , що він прям потрібний й незамінний на заході . А я його поросив проконсультуватися в себе на роботі по одному питанню для парі нашого , він програв , виявилося що його посадять на поїзд в разі чого бюргери і відправлять назад звідки він приїхав І що йому й таким як він навіть лідерство не дадуть оформити в ЄС та США
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15.12.2023 17:40 Відповісти
Были уже идиоты, которые уничтожали "вшивую интеллигенцию". И уничтожили. Теперь пожинаем плоды, в виде таких, как ты гениев, которые считают, что айтишники "паразиты", а интернет, мобильные сети сами по себе работают. А дроны сами летают и сами себя создают.

Никто не ноет. Дать взятку и уехать из страны не проблема. Причем это все официально. Но множество айтишников остались в стране, воюют, помогают фронту, как и те, что уехали. А уехали многие еще до февраля 22 года. Ибо жить в стране, в которой люди с автоматами приходят в офис, кладут тебя мордой в пол и вымогают деньги несколько некомфортно, мягко говоря. Выгнали айтишников из страны, теперь удивляются, почему киевстары падают.
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15.12.2023 20:16 Відповісти
И первые компьютеры почти исключительно для военных нужд использовались.
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14.12.2023 16:01 Відповісти
"
И живёт-то он не в Дубне атомной,
А в НИИ каком-то под Каширою,
Врет, что он там шеф над автоматною
Электронно-счётною машиною.
Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне
Двадцать пять на девять с одной сотою, -
И сидит потом, болтает ножками,
Сам сачкует, а она работает." (С)
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14.12.2023 15:26 Відповісти
а китайці ще в шостому столітті пускали навіть без лінійок))
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14.12.2023 15:53 Відповісти
Далеко пускали ? Раптом що ,то німці пускали якраз те що нам сьогодні було б якраз ((
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14.12.2023 18:05 Відповісти
Якщо можете робити ракети з допомогою лінійки - то вперед! А ІТшників куди? На нуль, під Іранські дрони?
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08.01.2024 14:11 Відповісти
незрозумів.
їм меньше 18 та більше 60?
ніфіга, у нас талановиті спеціалісти.
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14.12.2023 13:54 Відповісти
афуєть 65 тис це не 100 чоловік, певно є "спеціальна" програма по виїзду закордон як у моряків)
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14.12.2023 13:58 Відповісти
Афуєть ви математики. Вам в айті краще не потикатися - не здасте вступний тест

"за рік на 20% - до 65 тис., порівняно із 55-57 тис. минулого року." - тобто тільки 8-10 тис виїхало. З 307 тис айтішників. Тобто 3%. Якщо припустити що в галузі +- гендерний паритет, то запросто могло виїхати 6% жінок і жодного чоловіка
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14.12.2023 16:08 Відповісти
я у другому коменті все написав прочитай там зазначено тільки за три місяці минул року виїхало 57 тис, який гендерний паритет коли це 71% чол.
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14.12.2023 16:41 Відповісти
А можна лінк на оце інше дослідження - бо ніяк не в'яжеться з тим що викладено у цій статті?
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14.12.2023 16:49 Відповісти
https://podrobnosti.ua/2454008-it-shniki-prizovnogo-vku-ta-h-robotodavts-opanuvati-tnov-shemi-vizdu-za-kordon.html#:~:text=IT%2D%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D1%97%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD IT-шники призовного віку та їх роботодавці опанувати тіньові схеми виїзду за кордон
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14.12.2023 17:06 Відповісти
Оце діло, дякую

Пішов https://dev.ua/news/it-research-1659357655?fbclid=IwAR2pWaZ6jvh3iR0-VuVhnUrJPQR77pkpPUwEBTsT1UHFQkLoXBwmAogxJec далі по лінку на першоджерело і бачу, що кожен інтепретує цифри по своєму

1. є інфографіка з припискою "Станом на травень-червень 2022 виїхали 50-57 тис, з них 64% жінок"
Тобто за який термін виїхали, невідомо. Може це з грудня 2021, як зазначено на тій же ж інфографіці? тобто за півтора року? ну і чоловіків виїхало в результаті +- 20 тис

2. Якщо поєднати цю статтю і першоджерелом вище, то виходить що 36% чоловіків серед 8-10 тис тих що виїхали в 2023 це 3-3,5 тис

3. Решта загальної статистики по галузі - середній вік 31 рік, 71%чоловіків і 29% жінок в галузі вважаю нерелевантною для підрахунків бо чоловіки і жінки мають різко різні можливості перетину кордону, плюс вік і сімейний стан тих хто виїхав не зазначений

Тобто підсумовуючи сказане - треба говорити не про 65 тис здорових_бугаїв_злісних_ухилянтів_айтішників які втекли через Тису, а можливо десь 3-3,5тис чоловіків різного віку які у 2023 році скористалися можливістю виїхати з України - імовірно і частина з них за сірими схемами, але і частина маючи 3 дітей, надбані болячки і вік +60 років
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14.12.2023 17:42 Відповісти
Май бет - помилка в мене - з грудня 2021 до червня 2022 це пів року а не півтора
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14.12.2023 17:45 Відповісти
А в айті багато знають математику ? Давно вже це не актуально .
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15.12.2023 17:34 Відповісти
А как они выезжают ? Или это айтишники инвалиды ?
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14.12.2023 13:56 Відповісти
Дівчата, жінки. Ну і серед хлопців там багато непридатних - по зору, руховому апарату (ноги, хребти, руки).
Згорбатіли коло комп'ютерів.
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14.12.2023 14:03 Відповісти
Скоріш за все просто платять за виїзд , їз середньою з/п $2360 в принципі можна трохи наскладати щоб відкупитися.По минулому року є дослідження, тільки за 3 міс виїхало 57 тис іт.спеціалістів. середній вік 31 рік, 71% чоловіків, 29% жінки, зазначено що суттєвий відсоток припадає на сіру схему виїзду.
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14.12.2023 14:10 Відповісти
Ну...айтішники - це не тільки чоловіки...
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14.12.2023 14:05 Відповісти
Як?
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14.12.2023 13:59 Відповісти
Жінки та непридатні до військової служби?
Чи через родичів-інвалідів багато хто виїзжає...
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14.12.2023 14:06 Відповісти
Не осуждаю. Если есть возможность и немного мозгов, то почему бы не свалить с этого концлагеря?
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14.12.2023 14:13 Відповісти
да ти ч.м.о
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14.12.2023 14:25 Відповісти
Да, а тут в перспективе останутся одни мусора ииаоенкомы.
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14.12.2023 15:58 Відповісти
Головне паспорт концтабору ніде не світити й ніде не казати звідки , бо в разі чого депортують назад . Інф 100%
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15.12.2023 17:44 Відповісти
Чому виїжджають,тому що програмістів в штурмовики відправляють,на часі дебіли країною керують.
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14.12.2023 15:44 Відповісти
А потім як на штурм відправили скавулять що київстар ліг ((Щось минулого року все у кацапії лягало а не у нас ((
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14.12.2023 18:11 Відповісти
Так ті хто все ложить сидять в Україні й не ниють про мобілізацію й концтабір й велика частина із них добровольцями воює .Цікаво чому так ?
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15.12.2023 17:33 Відповісти
Не ложить , а кладе це так щоб підтягували українську Щодо сидять і не ниють тут трішки складніше ..... коли все минулого року почалося , то там навіть не ІТшники залучалися , був такий момент що кожен ноут був як лишній автомат (( , але сьогодні до працівників ІТ галузі в державі відношення трішки неадекватне , а через те і проблеми великі , багато проектів закривають через невизначеність із перосоналом (бо можуть в любий час мобілізувати) і через нестабільність енергопостачання та зв'язку , а це у свою чергу лавиною накопичує інші проблеми. Хоча мені геть не зрозуміло чому держава "не може обійтися" без сотень тисяч клерків, що безцільно папери перекладають і ведуть переписку ні про, що з метою показати свою необхідність,а ІТшники їй не потрібні (( Для підтвердження простий приклад - діловодство у Силах Оборони : десятки журналів звітності , починаючи з командира відділення, через них хлопці навіть форму за кревні беруть щоб не портити нерви коли видану пошкодиш чи втратиш , командири весь час принтери просять щоб відповіді у штаб друкувати ((( та залучіть ІТшників , вони вам таку звітність забабахають що мама не горюй , але ж тоді куди тисячі штабістів пристроїти і головне - не украдеш ,бо обманути програму не кожен зможе , а сама вона яйця у кілограми не переведе (( Сьогодні основним замовником послуг ІТ галузі повинна бути держава Україна та її міністерсво оборони , до того ж у таких об'ємах,що варто не тільки свої утримувати ,а і чужих залучати ,а виходить усе навпаки((
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15.12.2023 18:38 Відповісти
А чим типовий український ІТівець поганий як штурмовик ? Бо його навики на галері чи в беттінговій компанії чи якісь помилці мобільній незамінні для суспільства?
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15.12.2023 17:43 Відповісти
Просто так взяли і виїхали? Брехня.
Спланована операція "забивання цвяхів мікроскопом" по витисканню айтівців з країни, за яку казав порядний нетиловий військовий, який вже загинув, нажаль. А як гарно все починалось з цькування тиловими рядженими ненависних айтівців. Ось і маємо.
Три галузі, які наповнювали бюджет.
Дві - металургія і с/г знищують рашисти, третю ІТ знищують т.з. свої. Міністр трансформер чи трансформатор задоволений результатом?
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14.12.2023 16:14 Відповісти
Не просто виїхали - замовники згортають програми в Україні через проблемиь з дотриманням замовних термінів, які під питанням через проблеми енергопостачання,зв'язку та бронювання виконавців - більшість працівників ІТ зареєстровані як ФОПи , а на них броня не діє ,це ж не клерки на держслужбі ((
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14.12.2023 18:15 Відповісти
Хм, а як галери наповнювали бюджет коли всі на ФОПах із 5% ? Ну і неспроста любителів сиру по $500 цькують . Мало знаю адекватних людей серед них .
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15.12.2023 17:32 Відповісти
5% валюти котру завозять + до 10% на різниці курсу НБУ і купівлі в банків. Ще вони платять непрямі податки. Тобто, в конкретних числах вони лишають більші суми аніж середньостатистичні адепти простого_наріту
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30.12.2023 00:46 Відповісти
Всі продовжують виїжджати, айтішники просто вже мають і мову, і професію, а так то влада методично вичавлює населення, всіх професій - для чого вона це робить? не для чого, а для кого - для себе.
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14.12.2023 17:36 Відповісти
Яку мову вони знають ? Типовий ІТішнік то й рідної своє толком не знає
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15.12.2023 17:45 Відповісти
Як правило англійську
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30.12.2023 00:48 Відповісти
Як повідомлялося, https://biz.censor.net/n3461527 Очікується, що у 2023 році він становитиме $6,7-7,1 млрд, що на 7,7-2,3% менше ніж минулого року. Джерело: https://biz.censor.net/n3461574 Ось вам і другий чи навіть перший за потенціалом після експорту зерна продукт для збільшення ВВП, тому потрібно все зробити щоб збільшити замовлення, а працівників як це не парадоксально ще зменьшити податки не 5 % з обороту , а 3% , а не робити маски-шой, тому що по перше Україні потрібні фахівці в цій галузі в тому числі в оборонців, а по друге зароблені кошти крім податків все рівно попадають в економіку що приводить до її зростання і укріплення курсу гривні.
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14.12.2023 19:22 Відповісти
Вакансій стало менше, але їх вистачає.

Я 20 років працювала в банківській системі в Україні.
Зараз мені 47, в Бельгії. 1,5 роки вивчала нідерландську. Якось пішла до їх центру зайнятості спитати, чи можливо у моєму віці на it перевчитися. І в Україні для мене це було цікаво. Відповідь була - так, і потім роботу допоможуть знайти. Після мого візиту, центр зайнятості періодично писав мені листи, щоб я не забула про них, контролювали мої результати в мовній школі.
З наступного тижня йду на навчання.
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06.01.2024 01:12 Відповісти
А чому з вони як валять використовують паспорт концтабору? Тай в разі чого їх радісно повернуть у концтабір. Тільки тоді вже з ними ніхто носитися не буде . А експорт буде й надалі падати . На заході вже стабільно йде скорочення фахівців в ІТ індустрії. А тут ще ШІ котрий вже може виконувати роботу краще, якісніше , швидше та набагато дешевше як більшість фахівців в індустрії . Україні потрібні фахівці в цій галузі , а не ухилятни працівники галер із завищеним ЧСВ. Заробітчани тільки офіційно пересилають в 2 рази більше коштів як ІТ індустрія , ось де потрібно пільги давати . А не любителям сиру по $500 для яких 5% податку багато . Он в європці не поспішають оформлюватися , бо 40+% не хо платити податку .
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15.12.2023 17:26 Відповісти
Які ще 40% податків в Європі? 12.5% в Польщі, що виходить вигідніше за 5% в Україні
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30.12.2023 00:49 Відповісти
Не верят люди справедливой мобилизации.
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06.01.2024 01:01 Відповісти

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