Українські ІТ-фахівці продовжують виїжджати за кордон, – дослідження

Українські ІТ-спеціалісти продовжують виїжджати за кордон, за рік їх кількість зросла до 65 тисяч.

Про це свідчать дані дослідження IT Research Ukraine 2023, проведеного "Львівським IT Кластером", повідомляє галузеве видання dev.ua.

За даними дослідження, загалом за останній рік кількість фахівців в українській ІТ-індустрії збільшилася на 6% – до 307,6 тис. Але тільки 242 тисячі з них живуть і працюють в Україні.

Водночас кількість українських ІТ-спеціалістів закордоном збільшилася за рік на 20% – до 65 тис., порівняно із 55-57 тис. минулого року.

Легалізуватися за кордоном наразі планують лише 14% українських ІТ-фахівців, ще 0,8% вже це зробили.

При цьому 59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, це на 2,5% більше порівняно з 2022 роком. Однак близько 4% або 9-11 тисяч фахівців планують переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного.

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Як повідомлялося, експорт українських IT-послуг вперше зменшується. Очікується, що у 2023 році він становитиме $6,7-7,1 млрд, що на 7,7-2,3% менше ніж минулого року.

У межах дослідження опитано понад 7 тисяч фахівців та понад 400 компаній з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки не перевищує 2,1%.