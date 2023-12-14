У Польщі знову почала зростати кількість українських біженців

Уперше з березня цього року в Польщі зросла кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом – на кінець жовтня цього року ця цифра перевищила 957 тисяч осіб, що свідчить про зміну тенденції на спад.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Міграційну платформу EWL.

Зазначається, кількість українських біженців у Польщі у жовтні зросла приблизно на 2 тис. осіб порівняно з вереснем. Натомість у березні цього року кількість українських біженців у Польщі становила 995 тисяч осіб і поступово зменшувалася.

"Кілька місяців тому ми спостерігали зростання хвилі виїзду громадян України з Польщі. Зараз ця тенденція змінюється. Оскільки настають холодні місяці, триває війна, а Росія посилює свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, ми бачимо збільшення кількості біженців. Крім того, в кінці року у Польщі традиційно більше пропозицій роботи в таких сферах, як логістика чи електронна комерція, які доступні для людей без досвіду та знання мови", – зазначив прессекретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін.

На думку експерта, зазначені обставини можуть сприяти збереженню тенденції напливу біженців до Польщі. Але найближчі місяці покажуть, у якому напрямку розвиватиметься ситуація.

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 жовтня 2023 року оформили 4,24 мільйона людей, які залишили Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Таким чином, кількість українських біженців з офіційним статусом у ЄС зростає.

Основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,21 млн осіб, 28,7% від загальної кількості), Польща (960 620 осіб, 22,7%) та Чехія (364 450, 8,6%).