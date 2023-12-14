Нацбанк знизив облікову ставку до 15% річних

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% річних із 15 грудня.

"Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень.

Інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося", – повідомили у пресслужбі НБУ.

Нацбанк зауважує, що сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні.

За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, водночас НБУ вказує на посилення ризиків в частині міжнародної допомоги.

"Як і раніше, НБУ припускає, що відчутне зниження безпекових ризиків відбудеться не раніше 2025 року. У разі тривалішого періоду активних бойових дій очікуються додаткові втрати економіки та суттєвіший інфляційний тиск. Також частково реалізувалися ризики ритмічності надходження зовнішньої фінансової допомоги. Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування в найближчий час", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня знизити облікову ставку з 20% до 16% річних. Водночас ставки за операціями з банками залишаться незмінними. Таким чином Нацбанк зрівняв облікову ставку зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.