Уряд Швеції затвердив "зимовий пакет" допомоги Україні на 124 мільйони євро

Шведський уряд затвердив "зимовий пакет" допомоги Україні на 124 млн євро, який раніше анонсував прем’єр-міністр країни Ульф Крістеррсон.

Про це повідомили у представництві Швеції в ЄС у Twitter (колишній X).

"Україна бореться за своє виживання, а також за безпеку і свободу Європи. Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив зимовий пакет для України у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Шведська влада також наголошує на потребі продовження фінансової підтримки ЄС для України.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Крістерссон, це найбільша на сьогодні підтримка в межах двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

Також частина допомоги, серед іншого, піде на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.