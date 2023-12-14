Голова Нацбанку пояснив зниження курсу гривні

Ослаблення офіційного курсу гривні останніми днями пов’язане із сезонними факторами.

Про це голова Національного банку Андрій Пишний заявив на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми є свідками вже звичайного довоєнного часу для нас процесу сезонності, коли під кінець року потреба у валюті зростає. Відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Зазвичай їх не встигають реалізовувати", – сказав Пишний.

За його словами, що до цього Нацбанк і прагнув, переходячи до керованої гнучкості курсу – повернення валютного ринку до звичайного режиму.

"Що ми спостерігаємо з боку чистого попиту щодо безготівкових операцій клієнтів: у жовтні він становив $97 млн (на добу, – ред.), у листопаді – $61 млн, із третьої декади листопада ми спостерігаємо збільшення. А в грудні середній показник – $70 млн. Збільшення попиту зумовлює більш активну участь НБУ на ринку", – додав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, НБУ за підсумками торгів 13 грудня опустив офіційний курс гривні до мінімального в її історії рівня – 37,0245 грн/$.

На готівковому ринку 12 грудня гривня після кількох днів зниження сумарно приблизно на 30 коп. навіть зміцнилася на кілька копійок – до рівня 37,65 грн/$.

Таким чином, скасування Нацбанком 1 грудня обмежень для банків і фінкомпаній на продаж готівкової валюти населенню привело до помітного скорочення спреду між курсами на міжбанку і в обмінниках.

Національний банк України (НБУ) у листопаді продав на міжбанківському ринку $2,46 мільярда, а купив – лише $40 мільйонів. У жовтні чистий продаж валюти Нацбанком сягав $3,34 млрд.